在馬祖營區內上網賭博 遭台灣警方查獲法官判拘役20日

陸軍馬祖防衛指揮部步兵連李姓下士去年8月底起至9月間，在位於連江縣北竿鄉單位駐地寢室內，晚上休息時利用手機連線上賭博網站簽賭，他萬萬沒想到人在外島營區內上網賭博，都能被本島警方偵辦賭博案而循線查獲，法官認他犯陸海空軍刑法中在營區賭博罪，處拘役20日。

檢警調查，李男為現役軍人，2019年2月12日入伍迄今服志願役，現為陸軍步兵連下士，自去年8月31日起至9月20日止，利用在營服役期間，在位於連江縣北竿鄉單位駐地寢室內，於晚上休息時，以手機連接網際網路登入賭博網站簽賭。

而他申請會員帳號、密碼後，前往營外超商以儲值方式換取點數下注，再輸入帳號、密碼下注簽賭「百家樂」等遊戲。後因警方偵辦另案陳姓被告所涉賭博而循線查獲，經台北市警局大安分局報告偵辦，至於陳男則由桃園地檢署偵辦中。

案發後，李男於警詢時及南檢偵查中均坦承不諱，與另案陳姓被告供述相符，並有雙方LINE賭博網站群組對話紀錄擷圖及其賭博網站財務報表擷圖等資料佐證，法官認李男自白與事實相符，事證明確。

台南地院審酌，李男行為時身為現役軍人，竟不思循正當途徑賺取所需，竟於營區內透過手機連接網路至賭博網站與賭博網站經營者對賭，除助長投機風氣外，更敗壞軍紀，侵蝕部隊戰力與軍隊紀律維護，所為實應非難。