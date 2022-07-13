收80萬喬清潔隊員 苗縣議員江村貴判關9年4月

苗栗縣議員、苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴擔任頭屋鄉長期間收受80萬元賄賂，內定錄取2名鄉公所清潔隊員，最高法院今依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判刑9年4月，褫奪公權5年定讞，江村貴確定得入獄，並通知檢方啟動防逃機制。

江村貴自2011年3月8日至2018年12月24日擔任頭屋鄉長，因陳姓男子為了替兒子謀取工作，透過時任頭屋村長彭正榮探詢是否有清潔隊員職缺；江村貴得知後表示有職缺，但對方須提供50萬元「紅包」。

陳為讓兒子錄取清潔隊員，提款50萬元現金交給彭正榮，由彭收下10萬元當酬金後，將剩餘40萬元存入江村貴的帳戶，江村貴事後也讓陳的兒子順利錄取清潔隊員一職；彭正榮一審判刑1年6月，緩刑5年確定。

2016年3月中旬，江村貴再度透過彭政榮向林姓男子表示，若想錄取清潔隊員得先提供50萬元紅包，林不疑有他，也提領50萬元交給彭正榮，彭先收受10萬元當作居間酬金，其餘40萬元轉交由江村貴收受，事後核定錄取林為鄉公所清潔隊員。

江村貴矢口否認犯行，供稱自己沒有收賄，至於彭正榮是否假借他的名義收賄，不得而知，另他的公司營業額龐大，且將來還要參加選舉，何須為此金額斷送自己的政治前途；清潔隊甄選程序均公開、公正，也要有職缺才能招考，他是依正當程序按招考分數擇優錄取。

另他表示，他和彭正榮長期簽賭、報明牌，他時常簽中數萬至數百萬元彩金，兩人關係良好，直到彭正榮參選鄉長，認為是他幫助競選對手而導致落選，彭還持刀對他行刺，認為本案是彭挾怨報復，動機可議。