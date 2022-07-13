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科技公司負責人欠稅拒繳 妻急籌132萬免除管收

中央社／ 台北13日電

李姓科技公司負責人拒繳公司欠稅與罰鍰共312萬元，又移轉公司資產、業務，昨天遭行政執行署士林分署聲請管收。李妻聞訊連忙先行繳納132萬元，讓丈夫免於管收。

法務部行政執行署士林分署今天發布新聞稿表示，李姓男子經營科技公司，生產空氣過濾、水過濾、機能紡織品等產品，遭查獲漏繳民國96年至98年間的營業稅、營所稅及罰鍰，合計新台幣312萬餘元。

士林分署查出，李姓男子一收到稅單後馬上將公司帳戶內存款領取一空，更以金蟬脫殼方式將公司業務移轉至家族企業繼續經營，自103年1月至108年3月間銷售額高達2億餘元，顯見李男確實有能力繳納欠稅。

士林分署昨天通知李男到場報告公司財產狀況及清償計畫，但李男仍拒絕將隱匿的公司資產交付士林分署執行；行政執行官因此將李男暫予留置，並以李男有隱匿及處分應供強制執行財產情事，向士林地院聲請管收。

新聞稿指出，李妻接到丈夫求救電話後，5分鐘內即趕到士林分署，表示不捨丈夫已高齡70歲卻要在炙熱的天氣下待在看守所受火烤的酷刑，因事發突然，籌不到全數欠稅款項，請求先繳納132萬餘元，剩餘款項申請辦理12期分期，願意擔任擔保人簽署擔保書。

士林分署經審酌後同意分期方案，隨即釋放李男，並向士林地院撤回管收聲請，案件順利圓滿落幕。

法務部

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