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獨臂養父坐輪椅行乞街頭 啃老男偷他碗裡零錢4次下場慘
桃園市一名蔡姓男子平日遊手好閒，去年4度搶走在市場行乞的養父零錢，僅得手452元，令一旁攤商看不下去報案，也讓養父心寒終止收養關係並提告；法院痛斥蔡正值青壯，不思以己力謀取財物，更無視養父養育親情，光天化日行搶，依搶奪罪判他有期徒刑1年2月。可上訴。
檢警調查，搶走乘輪椅、一手臂有宿疾的蔡姓養父去年9月11日上午在龜山區市場行乞，養子蔡男（29歲）趁他無防備時，搶走他腿上紙碗內的100元，2小時後又再回來搶走200元。
蔡男平日已經遊手好閒，讓人頭疼，事發後更讓養父心痛欲絕，同年月30日向法院聲請終止收養關係獲准，但蔡男竟在隔（10）月7日上午再度現身，拿走100元。
蔡男一小時後再折回，拿走養父僅剩的52元零錢，正好被一旁攤商目擊逮人並報案，蔡雖掙脫，仍很快就被龜山警方逮捕，當場查扣52元，人贓俱獲。
蔡男到案後否認犯行，還狡辯「是養父同意」，但因他行搶多次被攤商及親友目睹，還曾有看不下去親友拿棍子打跑他，眾人指證歷歷，加上蔡父也否認同意，他最後在法庭上認罪。
法院痛斥，葉男正值青壯，竟不思以己力謀取財物，更無視被害人身體不便及養育親情，多次光天化日在市場行搶，極為不該，依2個搶奪罪判有期徒刑1年2月，並追徵448元未扣案犯罪所得。可上訴。
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