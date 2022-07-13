女董座抱狗踩到洗髮精慘摔住院 告屈臣氏求償80萬

台中某紡織廠女董事長到屈臣氏踩到打翻的洗髮精滑倒，右肩受傷開刀勞動力減損4%，她向業者連同醫療、精神撫慰等求償80萬元，店家抗辯稱已盡注意義務；法院審酌，因賣場缺乏安全性害滑倒，但女董當時一手抱狗、一手提袋及雨傘，也應負3成責任，判屈臣氏應給付她42萬元，可上訴。

女董主張，她2018年10月26日到屈臣氏忠明店消費，因地上有不明原因打翻的洗髮精害她踩到跌倒，因身體不適就醫發現右側肩膀挫傷、右肩旋轉環肌腱破裂，隔年1月安排住院手續，並持續到醫院做復健。

女董表示，依她醫療費、看護費、不能工作損失、勞動力減損及精神撫慰金30萬元等，一共相屈臣氏求償80萬9929元。

屈臣氏抗辯稱，店家為保護顧客安全無虞的消費環境，店員每天都有不定期巡視確保商品陳列妥適、地板無異物，已經盡相當注意義務，符合消費者可合理期待安全性。

屈臣氏說，女子踩到的洗髮精是其他消費者在她滑倒前3分鐘撞落，才導致瓶體破裂、洗髮精外溢，而在撞落前不到30秒時，店員才到該處巡視、理貨並未發現異狀，女子在極短時間內踩到滑倒，店家實無從預見並及時房免發生，另也爭執她傷勢和跌倒無因果關係。

法院勘驗店家監視器，發現當時1名穿緊身褲女子提袋勾落架上洗髮精，發現掉落液體流出，回頭看了一下就轉身離開，期間沒人經過、店員也未發現，後來女董左手抱狗、右手提袋拿雨傘經過就滑倒摔跤。

法院認為，洗髮精掉落流出是否影響安全，店家本應注意確保，而女董基於消費者地位進入店家提供的場域，因現場缺乏安全性害她滑倒，自得依消費者保護法向屈臣氏求償，另根據醫院診斷，也認為女董的傷勢和該次跌倒有關聯。