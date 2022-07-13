快訊

新警署長人事「折衝」發布 刑事局李西河、保一陳耀南

「市政也需要指揮官」 蔡英文宣布徵召陳時中選台北市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女董座抱狗踩到洗髮精慘摔住院 告屈臣氏求償80萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某紡織廠女董事長到屈臣氏踩到打翻的洗髮精滑倒，右肩受傷開刀勞動力減損4%，她向業者連同醫療、精神撫慰等求償80萬元，店家抗辯稱已盡注意義務；法院審酌，因賣場缺乏安全性害滑倒，但女董當時一手抱狗、一手提袋及雨傘，也應負3成責任，判屈臣氏應給付她42萬元，可上訴。

女董主張，她2018年10月26日到屈臣氏忠明店消費，因地上有不明原因打翻的洗髮精害她踩到跌倒，因身體不適就醫發現右側肩膀挫傷、右肩旋轉環肌腱破裂，隔年1月安排住院手續，並持續到醫院做復健。

女董表示，依她醫療費、看護費、不能工作損失、勞動力減損及精神撫慰金30萬元等，一共相屈臣氏求償80萬9929元。

屈臣氏抗辯稱，店家為保護顧客安全無虞的消費環境，店員每天都有不定期巡視確保商品陳列妥適、地板無異物，已經盡相當注意義務，符合消費者可合理期待安全性。

屈臣氏說，女子踩到的洗髮精是其他消費者在她滑倒前3分鐘撞落，才導致瓶體破裂、洗髮精外溢，而在撞落前不到30秒時，店員才到該處巡視、理貨並未發現異狀，女子在極短時間內踩到滑倒，店家實無從預見並及時房免發生，另也爭執她傷勢和跌倒無因果關係。

法院勘驗店家監視器，發現當時1名穿緊身褲女子提袋勾落架上洗髮精，發現掉落液體流出，回頭看了一下就轉身離開，期間沒人經過、店員也未發現，後來女董左手抱狗、右手提袋拿雨傘經過就滑倒摔跤。

法院認為，洗髮精掉落流出是否影響安全，店家本應注意確保，而女董基於消費者地位進入店家提供的場域，因現場缺乏安全性害她滑倒，自得依消費者保護法向屈臣氏求償，另根據醫院診斷，也認為女董的傷勢和該次跌倒有關聯。

法院也認定，女董左手抱狗，右手拿提袋、未閉合雨傘，9秒後才踩到洗髮精，依通常人經驗走路抱狗將影響視線、身體反應，因此她本身也有疏懈而難辭其咎，應負擔30％責任；審酌女董受傷勞動力減損達4%，計算後判屈臣氏應給付女董一共42萬6915元。

屈臣氏，非當事分店。圖／報系資料照
屈臣氏，非當事分店。圖／報系資料照

監視器

延伸閱讀

南投拾荒婦拿走超市外雨傘 遭判拘役15天

嘉縣男大生騎農路坑洞慘摔 公所指超速 仍判7成肇責

《尚食》吳謹言短髮保養這樣做！私房「三明治洗髮秘技」搞定扁塌秀髮，洗髮精原來要這樣挑

方向燈打右卻轉左 婦人「鬼切」害後方騎士慘摔

相關新聞

女董座抱狗踩到洗髮精慘摔住院 告屈臣氏求償80萬

台中某紡織廠女董事長到屈臣氏踩到打翻的洗髮精滑倒，右肩受傷開刀勞動力減損4%，她向業者連同醫療、精神撫慰等求償80萬元，...

要返家餵食失智母 被警查獲藏槍彈近40年 法官重判

彰化縣陳姓男子因涉傷害案，員警通知他到案說明時，陳男請求要先回家餵食失智母親，員警即陪同他返回住處，卻在其母親臥房地上發...

在馬祖營區內上網賭博 遭台灣警方查獲法官判拘役20日

陸軍馬祖防衛指揮部步兵連李姓下士去年8月底起至9月間，在位於連江縣北竿鄉單位駐地寢室內，晚上休息時利用手機連線上賭博網站...

「金天動地」27條黃金法拍 一對年輕男女買下14條

法務部行政執行署今天在台東地檢署拍賣陳明哲收藥商回扣案沒收的27條1公斤黃金，總共拍定價格共新台幣4513萬1000元，...

收80萬喬清潔隊員 苗縣議員江村貴判關9年4月

苗栗縣議員、苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴擔任頭屋鄉長期間收受80萬元賄賂，內定錄取2名鄉公所清潔隊員，最高法院今依貪汙治...

獨臂養父坐輪椅行乞街頭 啃老男偷他碗裡零錢4次下場慘

桃園市一名蔡姓男子平日遊手好閒，去年4度搶走在市場行乞的養父零錢，僅得手452元，令一旁攤商看不下去報案，也讓養父心寒終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。