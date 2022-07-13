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入監前潛逃、返台治癌歸案 工總前理事長陳武雄偷渡起訴
工總前理事長、和桐集團創辦人陳武雄，2015年因和鑫光電內線交易案判刑2年6個月定讞，卻在入監前潛逃出境，直到罹癌需返台接受治療，才自行回國歸案。台北地檢署13日就當年偷渡出境部分，依入出國移民法將他起訴。
陳武雄曾任工總理事長、國策顧問，有「石化教主」之稱。和鑫內線交易案確定部分，陳武雄目前因癌症保外就醫，他另涉台灣優力連鎖加油站詐貸案，正由台灣高等法院審理中。
陳武雄2003年間以和桐公司法人代表，出任和鑫光電董事，因此得知和鑫以空殼公司進行假交易美化財報，被證交所發現並要求重編財報，於是提前在上述利空消息曝光前，大量出脫以持股，藉此規避股價損失3573萬多元。
全案二審依證交法內線交易罪，判處陳武雄徒刑2年6個月，併科罰金200萬元；最高法院2015年7月駁回上訴定讞。檢方雖對陳武雄實施防逃境管，但他依然入監服刑前夕偷渡至大陸，因此遭台北地檢署通緝。
2021年，陳武雄因罹癌決定返台治療，於是主動搭機返台，立刻由移民署解送歸案。他雖坦承當年係偷渡出境，卻對於過程和地點前後供述不一，檢察官認為他明知遭境管即將入監仍偷渡出境，犯行明確，因此依法起訴。
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