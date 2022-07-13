蘆洲男隨機搶劫奪車 爆衝撞死路人判賠329萬餘元
男子劉性良前年拿刀強開臨時停車吃藥的郭姓女子車門搶劫，造成車輛失控撞死陳姓老婦，台灣高等法院維持一審判決，處劉男12年10月徒刑，上訴被駁回確定；民事部分，新北地方法院判劉性良需賠償329萬元。
劉性良前年6月下午4時許，持鐮刀在新北市蘆洲區復興路隨機搶劫，選中臨停準備買水吃藥的郭女。他打開郭女右前座車門闖入，以刀抵住郭女，要脅她開車，郭女奮力反抗，兩人拉扯間鐮刀掉落，劉男撿不到，便奪過方向盤後猛踩油門，逆向高速行駛撞到騎自行車的陳婦，導致陳婦2個多月後死亡。
陳婦家屬主張，除劉男有責任賠償外，郭女在車輛未熄火下違規臨停紅線，又沒有拉手剎車，使劉男輕易奪車，應付共同賠償任，主張兩人應連帶賠償867萬餘元。
劉男稱，他原本將腳跨到駕駛座是想踩剎車，沒有踩油門，當時是郭女控制車輛，另外他持刀脅迫郭女開車，與陳婦死亡無相當關係。
因行車紀錄器清楚錄下郭女喊「剎車」、「救命」，審判長不採信劉男說詞，認為確實是他踩油門才導致車輛失控撞人，駁回陳婦家屬對郭女控訴，判劉男需賠償329萬元。
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