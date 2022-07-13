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陸企規避審查繞道、利用人頭投資 竹檢依法起訴

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

大陸廣東珠海興芯存儲科技公司與子公司南北極公司從事新世代記憶體設計、行銷與研發，找來56歲陳男與59歲吳男在竹縣竹北市設立同協合公司，替兩間陸企規避審查「繞道」、「利用人頭」投資，在台從事業務活動；新竹地檢署偵查偵結，全案依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。

檢方指出，大陸興芯儲科技公司與子公司南北極公司從事新世代記憶體（電阻式記憶體RRAM、磁阻式記憶體DRAM研發）設計、行銷、研發等業務，依兩岸人民關係條例規定，陸企營利事業須經主管機關經濟部投資審議委員會事前審查許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，才能在台從事業務活動。

陳男、吳男先於2019年12月25日向經濟部中部辦公室申請於新竹縣竹北市設立同協合公司，由陳擔任負責人，另由陳以台灣耀嘉欣投資公司負責人名義承租辦公室，提供給同協合公司使用。

檢方調查，興芯儲科技公司與南北極公司自2019年底至隔年7月間，分別以外匯匯入美金85萬多元，折合台幣2264萬多元至耀嘉欣公司外幣帳戶，以支付辦公室租金及其他營運費用。

陳男、吳男則以同協合公司名義，作為興芯儲科技公司與南北極公司在台研發設計等部門的員工上班使用，藉此規避審查，且透過既有人脈、徵才網站，且透過既有人脈、徵才網站，為兩間陸企招募10餘名員工，並與興芯公司簽立勞動合同書，組成研發設計團隊，違法替兩間陸企在台招募、聘用員工及新世代記憶體RRAM、DRAM研發設計、行銷RRAM、DRAM研發設計服務等業務活動。

而興芯儲科技公司與南北極公司自2020年初自去年6月間，以外匯匯入人民幣337萬236元、折合新臺幣1449萬2014元至員工的外幣帳戶，用以支付薪資。

檢方指出，由於該案陸企、國籍公司交叉持股與資金匯流情形複雜，且相關銀行匯入、匯出款項憑證浩繁，檢調召開多次專案會議，認為此舉已違反兩岸人民關係條例未經許可而為業務活動規定，將涉案嫌疑人陳男、吳男及受雇員工依法起訴。

檢方呼籲，民眾必須正視陸企違法在台從事營業活動，所侵害者為國家安全法益，檢方對於各式滲透、挖角國人非法從事營業活動的犯罪行為，也將持續嚴正執法，確保台灣高科技產業競爭力不墜。

檢方呼籲，對於各式滲透、挖角國人非法從事營業活動的犯罪行為，也將持續嚴正執法，確保台灣高科技產業競爭力不墜。圖／報系資料照
檢方呼籲，對於各式滲透、挖角國人非法從事營業活動的犯罪行為，也將持續嚴正執法，確保台灣高科技產業競爭力不墜。圖／報系資料照

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