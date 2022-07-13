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假車禍賺3000元紅包 7旬翁落網稱要改運
台北市一名陳姓男子開車，經過郭姓老翁，郭聲稱手遭撞到，陳男賠償郭翁3000元，事後陳越想越不對勁，懷疑郭翁「碰瓷」便報警處理，郭到案後辯稱，因為時運不濟，想藉著紅包改運，沒想到就被警方逮獲。警詢後依詐欺罪嫌送辦。
警方表示，陳男日前開車行經中正區新生南路一段巷弄內，經過郭翁（78歲）時，聽過車體右方有碰撞聲，隨即下車查看，郭當場表示遭陳男開車撞到，右手腕疼痛，需要到藥局購買貼布。
陳男見狀就開車載著郭翁到附近藥局購買，只是郭貼完藥布回到車上，就開始索取紅包，陳先是在紅包內放了1000元，但郭說出做工一天薪資3000元下，認為紅包太少，陳只好再多放了2000元，與郭達成和解，並將他送到附近捷運站搭車。
事後，陳男回到家中，與家人討論才驚覺事情有異，到派出所報案。中正一警方調閱監視器釐清案情，判斷郭翁疑似蓄意身手遭車撞製造假車禍，藉此向陳男索討醫藥費、紅包，終掌握郭翁身份，並到新北市蘆洲區將他查緝到案。
郭翁到案辯稱，因近期運勢不佳，需要紅包改運，殊不知運還沒改到，反遭盜警方逮獲，竟是衰運連連。警詢後依詐欺罪嫌將他函送台北地檢署偵辦。
中正第一分局呼籲，故意製造假車禍的方式來詐取和解金，涉及刑法詐欺罪，切勿以身試法，另建議駕駛人若遇到疑似假車禍詐財案件時，應打破沈默報警釐清，警方將調閱相關監視器及行車記錄器，另就現場事故地點、交通及周圍環境狀況，詳細調查分析研判，釐清案情依法辦理，以保障雙方權益。
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