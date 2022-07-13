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高市殯葬處技術員自稱「我很準」喝花酒放水驗收被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市府殯葬管理處謝姓技術員，涉接受納骨塔工程的得標廠商招待喝花酒，讓工程驗收放水，今被高雄地檢署起訴。記者張議晨／翻攝
高雄市府殯葬管理處謝姓技術員，涉接受納骨塔工程的得標廠商招待喝花酒，讓工程驗收放水，今被高雄地檢署起訴。記者張議晨／翻攝
高雄市殯葬管理處墓政課謝姓技術員，涉嫌接受營造業者招待喝花酒，讓業者還沒完工就先提報竣工，後來因納骨塔管理員將施工照片傳到公務群組，才被殯葬處主管發現驗收不實，檢廉偵辦後，今依依違背職務收受賄賂罪、偽造公文書罪，將謝男起訴。

檢廉調查，謝男從2013年起擔任墓政課技術員，負責殯葬處轄管的納骨塔櫃位裝設、整修等招標、查驗工作。2017年，謝經辦「106年度納骨塔櫃位工程」案件的招標、監工、驗收及請款等業務，原定該項工程預計從2017年7月動工，同年10月25日完工。

但標下工程的林姓營造業者，因細部計畫書屢遭殯葬處駁回，即便工期展延一次，能無法如期完工。經辦業務的謝男於是暗示林男的李姓下游包商，「不給點好處，沒辦法給予些協助」。

同年9月間，謝男找來李男至高雄某間酒店商討工程狀況，李男轉而致電林男，林為求工程順利，馬上搭高鐵從台中南下。謝在酒店包廂向兩人稱「我在殯葬處很準（意旨吃得開），有什麼困難可以找我幫忙」，謝男便給予林男一些工作提示，李男見謝沒有付錢意思，於是當天消費便由他刷卡埋單。

沒多久，林男又因工程無法如前完工，再次找上謝男協助，雙方又約在酒店討論，謝男同意協助後，當天消費再交由在場的李男埋單。

後來鳳山、梓官、六龜納骨塔等工程尾聲，謝男明知林男無法如期竣工，也沒到工區查驗，就配合林男在「工程查驗單」上填載不實竣工日期及查驗日期。讓林男可以先發函陳報工程已於2017年12月22日竣工，之後再利用週末趕工。

直到有納骨塔管理員，在同月25日上傳林男、李男工班還在納骨塔施工的照片至公務群組，謝男主管察覺有異，於是在隔年1月，由民政局主動將全案移送檢廉偵辦。

檢廉偵辦時，謝男於首次筆錄時坦承接受業者招待喝花酒，並配合包商需求，填寫不實的工程查驗紀錄，但事後又改口，否認接受廠商招待、偽造工程查驗單等行為。

但檢方根據林姓、李姓包商等人說法，認定謝男確實有受兩人招待喝了兩次花酒，且根據殯葬處資料，確認謝在簽名工程紀錄表當天，並無出差、公假等記錄，全案偵結，依貪汙治罪條例的違背職務收受賄賂罪及偽造公文書罪，將謝男起訴。至於行賄林男、李男等人，因坦認事實，且配合檢方偵辦，偵結予以緩起訴處分。

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