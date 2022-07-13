十軍團阿兵哥半夜賭博、要不回賭金咬出同袍 雙雙送辦

溫姓男子在陸軍十軍團本部服志願役時，趁半夜和黃姓同袍偷玩手機上網賭麻將，結果2人都輸錢由溫代墊3400元賭金，後來向黃討要拿不回，溫索性來個玉石俱焚直接向長官報告，結果雙雙被憲兵隊送辦，而黃經檢方緩起訴，法院以溫視軍紀於無物，依在營區賭博罪判他拘役25日，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，溫男（24歲）去年3月31日仍在服役時，和黃姓同袍趁凌晨1點多在十軍團本部連寢室內，各自用手機登入「明星三缺一」網路遊戲，並和線上另外2名玩家做麻將對賭，但玩沒幾場各自就輸掉3400元、數百玩。

當時因為黃缺錢，溫就先替他代墊3400元賭輸的賭金給其他賭客，後來溫像黃討要遲遲沒下文，不顧自己也參與線上賭博，決定來個玉石俱焚，向幹部反應後2人雙雙被憲兵隊調查依軍法送辦。

檢方訊時，溫、黃均坦承不諱，並有十軍團調查報告、2人自白書及LINE對話紀錄、遊戲資料等佐證，檢方原予以2人緩起訴，但溫男因另案被撤銷，檢方再依陸海空軍刑法營區賭博罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院查，溫男2019年入伍後隔年轉服志願役，後於2021年9月退伍，賭博行為時為現役軍人，審酌溫當時身為軍人，肩負保衛國家安全責任，在國家營區內待命執勤時，除維護基本軍紀，更應有高度警戒意識。