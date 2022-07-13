補習班特助吞公款被抓、當吹哨者爆買個資 結果被判兩罪

高雄知名補習班集團的朱姓特助，為了幫家人償還欠款，涉嫌侵占集團公款556萬餘元，東窗事發後挨告業務侵占，結果朱自爆其中150萬元是拿來買13萬筆小學生個資，想當「吹哨者」揪出不法，結果不僅業務侵占部分被判刑3年6個月，買個資也被檢方另外偵辦，被法院依違反個資法判刑3月，且不得易科罰金。

判決指出，朱男是這間補習班集團的股東之一，具金融背景的他，主要負責各班間的收款、財務工作，但從2018年起，疑胞弟投資比特幣失利，欠下千萬龐大債務，朱的家人也被連累，為了協助胞弟償債，被控從2018年3月至6月間，侵吞補習班部分款項。

後來有分班老師表示未領到應有薪水，補習班負責人介入調查後，驚覺朱侵吞公款，清查後至少有556萬餘元被朱納入囊中，因此提告業務侵占，檢方偵查時，朱否認侵占、詐欺，還稱當時的自白切結、LINE的對話等，都是補習班負責人逼他簽下。

朱還自爆被控侵占的公款中，有150萬元是拿來購買國小1年級至6年級學生的個資，總計13萬1134筆，主要是提供集團旗下的各補習班招生使用，想當「吹哨者」揪出不法，抵銷部分侵占的公款，結果檢方發現朱涉嫌購買個資，另外依個資法偵辦、起訴。

高雄地院審理時，朱男重申侵占的公款，有部分是受指示購買個資，並沒有放入囊中。但法官根據補習班提供的帳務資料，認為朱購買個資時間是2018年3月19日，但他供稱以公款購買個資的時間，卻是同年的6月，怎可能以事後取得的款項，用來支付3個月前購買個資的費用。

雄院法官不採信朱男說詞，認為朱從2018年3月至6月間，共侵占補習班10次公款、總計556萬餘元，依業務侵占罪合併處3年6月徒刑，上訴高雄高分院後，合議庭採認一審見解，維持原審判決確定。