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花蓮男持槍搶礁溪一銀樓未遂 一審判入獄關7年

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

花蓮陳姓男子去年因經濟壓力，持槍跑到宜蘭礁溪搶銀樓未遂，還開槍打傷老闆，最後在花蓮自家落網。宜蘭地方法院昨天一審宣判，陳男犯非法持有改造手槍罪處3年6個月，殺人未遂罪判4年6個月，攜帶凶器竊盜、竊盜罪分別判4個月、2個月。不得易科罰金部份，應執行有期徒刑7年；得易科罰金部份，應執行有期徒刑5個月。

陳嫌去年10月6日清晨開車、持改造槍彈，從花蓮新城到宜蘭礁溪，途中經過一間銀樓，因個人經濟壓力，便計畫持槍搶劫該銀樓。

他為掩人耳目，當天下午4點31分先持自備的螺絲起子偷走黑色安全帽，再回車上換裝，5點48分戴著偷來安全帽，再竊取1輛機車、2頂鵝黃色安全帽。

當天晚上7點50分，陳嫌騎著偷來機車、頭戴鵝黃色安全帽與鴨舌帽，一進門把路邊撿來的水管卡在門縫，接著開槍射擊正在看電視的老闆頭部，喝令老闆兒子打開金飾櫥櫃，老闆娘趁機拿書丟向陳嫌持槍的手、老闆兒子則拿椅子砸過去。

陳嫌行搶不成，當場倉皇逃逸回到花蓮，為湮滅罪證還沿路棄置機車、車牌、衣帽、安全帽 和槍彈等物。林姓老闆頭部中彈，經送醫急救，倖免於難。

警方10月8日在花蓮陳嫌住處拘捕到案，檢方聲押獲准，依加重竊盜、槍砲、加重強盜未遂、殺人未遂等罪嫌起訴陳嫌，並認為他企圖以極端暴力手段取人財物，不僅危急被害民眾生命，還嚴重破壞治安，建請法院從重量刑。

宜蘭地方法院昨天審結，陳嫌搶劫、開槍的行為，為想像競合犯，從一重處斷， 陳嫌犯殺人未遂罪判4年6月；非法持有改造手槍罪，處有期徒刑3年6月，併科罰金2萬元；攜帶凶器竊盜判4月，得易科罰金；竊盜罪判2月，得易科罰金。不得易科罰金部份，應執行有期徒刑7年；得易科罰金部份，應執行有期徒刑5月，得易科罰金。扣案槍枝沒收，可上訴。

花蓮陳姓男子（藍帽者）持槍行搶礁溪一家銀樓，宜蘭警方跨區花蓮逮人。圖／民眾提供
花蓮陳姓男子（藍帽者）持槍行搶礁溪一家銀樓，宜蘭警方跨區花蓮逮人。圖／民眾提供
陳嫌因經濟壓力持槍跑到宜蘭礁溪搶銀樓未遂，還開槍打傷老闆，宜蘭地方法院昨天一審宣判。記者林佳彣／攝影
陳嫌因經濟壓力持槍跑到宜蘭礁溪搶銀樓未遂，還開槍打傷老闆，宜蘭地方法院昨天一審宣判。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣礁溪鄉去年10月6日晚間發生一起銀樓搶案。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣礁溪鄉去年10月6日晚間發生一起銀樓搶案。記者林佳彣／翻攝

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