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農機具爛泥沿路掉卻抓不到人 彰化訂定鄉鎮須組人力巡

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化鄉村區全國最多，進入農耕期常有大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆，民眾騎機車行經須閃避，險象環生，彰化縣府環保局、農業處和警察局組成聯合稽查小組，去年共開罰6件違規，今年目前為止掛零，農業處指出，要成案裁罰須抓到「現行犯」，常因證據不足難以實際開罰。

縣內多個鄉鎮都曾出現騎士因路邊爛泥「犁田」的經驗，田中鎮幾年前周姓騎士因輾過泥土煞車摔倒，送往醫院加護病房急救，家屬氣到向公所陳情；近期也有福興鄉、鹿港鎮居民寫民意信箱向縣府檢舉農機具工作完爛泥掉滿地的情形，彰化縣議員賴清美說，今年初曾將農機具沿路掉土的照片貼上網提醒民眾，後來碰到當事人還被對方責罵。

縣府農業處說，為即時取締，彰化縣訂定農業機械帶土上路聯合稽查取締小組執行作業要點，今年7月7日起生效實施，除了縣府也請各鄉鎮市公所以及派出所分別都要籌組人力，於各期作間到田區巡查，維護道路清潔。

對此有公所認為人力有限，巡視工作吃力不討好；彰化市公所農業課則指出，彰化市農田集中在東區和西區，主攻代耕業者以及產銷班宣導，也會有成效。

陳姓代耕業者說，農忙時大都是一處接一處趕著做，尤其有的從南部縣市到彰化作業，急著完成工作就閃人，不太會注意清潔的問題，再加上農機未必落實掛牌，難以以車追人，讓部分業者不怕被抓。

彰化縣府環保局指出，農耕機邊開邊掉土堆行為，可依廢棄物清理法處行為人1200元以上6000元以下罰鍰，若導致機車騎士滑倒，影響交通安全甚至有民、刑事責任，以接駁移動農耕機具是最好的方式，或自備水源或攜帶抽水馬達將農耕機具夾帶泥土清洗。

農耕季節，彰化道路上常見農機具沿路留下的泥濘與土塊，容易造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚，讓居民困擾。圖／彰化環保局提供
農耕季節，彰化道路上常見農機具沿路留下的泥濘與土塊，容易造成機車騎士摔車，乾掉後又塵土飛揚，讓居民困擾。圖／彰化環保局提供

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