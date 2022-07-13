陳修將打死女友前疑涉毒品趴 判刑3月昨30萬交保

76行者遺體修復團隊總召陳修將去年十月，因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，一氣下將胡女打死，被依殺人罪起訴，彰化地方法院並延押到昨天以30萬元交保，不過檢方也查出案發前一天一名黃姓男子有到陳修將與胡女住宿旅館一起「吸毒趴」，陳修將也因此被依違反藥事法判刑3月。

陳修將曾在澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣號出軌等意外事件，號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，尤其他年輕時曾有混黑道、經營賭場的荒唐過去，後來給人浪子回頭、充滿善心、愛家的形象，但去年十月十五日凌晨陳修將把傷重已死亡的胡女送醫急救，爆出打死女友命案後，震驚各界。

彰化地檢署去年將陳修將依殺人罪嫌起訴，法院裁定20萬元交保後，檢方提出抗告，法院重開羈押庭後，再裁定自5月14日起延押2月，彰化地方法院昨天以陳修將無逃亡之虞，以30萬元交保，限制住居。

不過檢方也查出，陳修將在去年10月15日將女友胡女打死前一天14日凌晨一名黃姓男子還到陳與胡女住宿的埔心鄉某旅館找兩人，當時陳修將還拿給黃男含有硝甲西泮(一粒眠)粉末的毒咖啡包當場施用，三人疑似一起施用毒咖啡包，黃男在14日離去後，就發生陳修將打死胡女案件。

檢方查出，陳修將在14日下午睡醒後，發現胡女未睡覺而用手機與別人連繫，因胡女對於連絡何人、何事交待不清，陳修將認為胡女連絡陳男要對他不利，認為被背叛，一氣之下，用手抓胡女頭髮將頭用力撞地板，又猛毆胡女左眼、頭部等要害，抓胡女頭髮用力撞房間床鋪與窗簾間地板，導致胡女當場昏迷。

陳修將直到隔天凌晨二時發現胡女幾無生命跡象，才將胡女送醫急救，胡女已因廣泛性硬腦膜下出血併多處瘀傷等傷害，致創傷性休克，仍不治死亡。

陳修將與胡女經檢驗都有毒品反應，疑似都有喝毒咖啡，但陳修將事後拒絕測謊，一開始否認，供詞前後不一，只承認打胡女耳光，胡女頭部的傷說是她自己撞傷，彰檢依殺人、傷害致死罪嫌將他起訴。陳修將提供毒咖啡給黃男也被檢方起訴，彰化地方法院最近審結已依違反藥事法判刑3月。