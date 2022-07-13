影／「司法聯盟鏈」建置 蔡清祥：確保證據真實性
法務部依司改國是會議決議籌畫多年成立「司法聯盟鏈」今天舉行建置及標章發表會。當今之數位及網路時代，數位證據於訴訟程序運用日趨廣泛及重要，如何確保數位證據之連續性與同一性，強化事實認定之基礎，是司法院與法務部所共同關心之課題；而區塊鏈科技，具有不可竄改之特性，已大量運用在金融交易紀錄領域。「司法聯盟鏈」五個初始建置機關，司法院、法務部、台灣高等檢察署、內政部警政署及法務部調查局。當初決定五個初始建置機關代表意義，就是貫徹區塊鏈的核心概念，單數才能有多數決，整個司法聯盟鏈採行分散式帳本的多數決驗證方式，而非集中單一決定方式。
法務部長蔡清祥致詞時表示，科技與法律結合後，可完善數位證據的監管，並確保證據的真實性，5年前他在調查局長任內，認為虛擬貨幣如何犯罪有必要了解，而虛擬貨幣的底層是區塊鍊，於是撥經費給同仁購買、操作比特幣，一步步了解犯罪手法；區塊鍊的運用即起先由台北、桃園、台中3個司法機關試辦，讓驗證證據真假之事更有效率，未來還要擴大推廣。
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