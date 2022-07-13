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檢察「考績門」洩密風波 檢建議：分案偵辦法務部

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部日前將3名基層檢察官的年度考績評為「未達良好」，事後，疑外洩受評定檢察官的個資，引發檢察官「考績門」風波；檢察官內部「檢察官論壇」熱議3天，今天再有檢察官貼文留言，要求分案偵辦法務部是否洩密。

士林地檢署資深檢察官張尹敏認為，檢察官個人考績事關檢察官名聲，不得外洩，前天在檢察官論壇開版，主題為「司法官考績評定結果是否屬個人資料，評定細節是否有保密義務」等。

由於討論熱度高，法務部檢察官人事審議委員會前委員、台北地檢署檢察官蕭永昌貼文相挺，還舉證人事考績資料本應保密的法律依據。

據蕭永昌援引的資訊，指依「法務部檢察官人事審議委員會審議規則第15條：會議中涉及個人能力、操守及其他依法規應保密之事項，應嚴守秘密，不得洩漏」，但3名職務評定遭評為未達良好的檢察官，其「全名」、「服務機關」、「議處事由」卻全部揭露，引發基層大反彈。

針對張尹敏帶領的爭議主題，今天上午又有檢察官匿名留言。署名「北檢是不是該分案調查了」的檢察官貼文說「至少分個他案再簽結」。

除此之外，自取綽號「呵呵 」的檢察官表示「請問檢察司可以代表整個法務部做這樣的說明嗎？」、「與事實相符嗎？」、「有做過行政或司法調查了嗎？」，「呵呵」還酸法務部說「或者，反正是謊言，所以無需調查是嗎？」

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

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