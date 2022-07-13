快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜後援會社團版主在這時間批准貼文 慘被罰50萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

魏姓男子是臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團的唯一版主，他於前年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰化縣立委候選人蕭景田的貼文，被中央選舉委員會裁罰50萬元，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

魏主張，社團成員早在去年1月10日就上傳貼文，並非在投票日當天發布只因管理員未批准而沒有在社團頁面顯示；他因工作繁忙，直到投票日當天凌晨才利用臉書後台「全部勾選」的機制，讓貼文顯示到社團中。

他認為自己沒有故意替蕭景田助選，且認為中選會裁罰50萬元過苛，違反比例原則，加上他並非法律專業人士，不知道選罷法禁止在選舉當天助選，請求法官撤罰。

中選會指出，魏身為臉書社團管理員，可以在後台選擇「批准」或「拒絕」，卻仍讓貼文上架，縱使他沒有助選之意，也顯然有過失，另裁罰50萬元已是法定罰鍰額度最下限，沒有違反比例原則。

北高行指出，魏擁有決定貼文發布與否的權限，且貼文是經由魏審查批准後，才在投票日凌晨發布在社團中，又細究貼文文字確實有幫特定候選人當選的文字；另魏曾參選過里長，並非對選舉毫無經驗之人，卻疏於審查貼文內容、注意發布時間，貿然在投票日批准貼文，確實有過失，判魏敗訴。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

延伸閱讀

安倍效應？馬英九參加江啟臣母葬禮 被維安人員圍繞

陳其邁挖走深藍大咖樁腳 藍議員憂警訊 柯志恩這樣回應

王金平說競選團隊快好了 葉匡時、李明璇等人被點名

王金平、柯志恩開完2小時早餐會 競選團隊大致底定

相關新聞

陳修將打死女友前疑涉毒品趴 判刑3月昨30萬交保

76行者遺體修復團隊總召陳修將去年十月，因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，一氣下將胡女打死，被依殺人罪起訴，彰化...

花蓮男持槍搶礁溪一銀樓未遂 一審判入獄關7年

花蓮陳姓男子去年因經濟壓力，持槍跑到宜蘭礁溪搶銀樓未遂，還開槍打傷老闆，最後在花蓮自家落網。宜蘭地方法院昨天一審宣判，陳...

農機具爛泥沿路掉卻抓不到人 彰化訂定鄉鎮須組人力巡

彰化鄉村區全國最多，進入農耕期常有大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆，民眾騎機車行經須閃避，險象環生，彰化縣府環保局、...

影／「司法聯盟鏈」建置 蔡清祥：確保證據真實性

法務部依司改國是會議決議籌畫多年成立「司法聯盟鏈」今天舉行建置及標章發表會。當今之數位及網路時代，數位證據於訴訟程序運用...

檢察「考績門」洩密風波 檢建議：分案偵辦法務部

法務部日前將3名基層檢察官的年度考績評為「未達良好」，事後，疑外洩受評定檢察官的個資，引發檢察官「考績門」風波；檢察官內...

韓國瑜後援會社團版主在這時間批准貼文 慘被罰50萬元

魏姓男子是臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團的唯一版主，他於前年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰化縣立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。