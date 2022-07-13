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韓國瑜後援會社團版主在這時間批准貼文 慘被罰50萬元
魏姓男子是臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團的唯一版主，他於前年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰化縣立委候選人蕭景田的貼文，被中央選舉委員會裁罰50萬元，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。
魏主張，社團成員早在去年1月10日就上傳貼文，並非在投票日當天發布只因管理員未批准而沒有在社團頁面顯示；他因工作繁忙，直到投票日當天凌晨才利用臉書後台「全部勾選」的機制，讓貼文顯示到社團中。
他認為自己沒有故意替蕭景田助選，且認為中選會裁罰50萬元過苛，違反比例原則，加上他並非法律專業人士，不知道選罷法禁止在選舉當天助選，請求法官撤罰。
中選會指出，魏身為臉書社團管理員，可以在後台選擇「批准」或「拒絕」，卻仍讓貼文上架，縱使他沒有助選之意，也顯然有過失，另裁罰50萬元已是法定罰鍰額度最下限，沒有違反比例原則。
北高行指出，魏擁有決定貼文發布與否的權限，且貼文是經由魏審查批准後，才在投票日凌晨發布在社團中，又細究貼文文字確實有幫特定候選人當選的文字；另魏曾參選過里長，並非對選舉毫無經驗之人，卻疏於審查貼文內容、注意發布時間，貿然在投票日批准貼文，確實有過失，判魏敗訴。
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