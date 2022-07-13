報導軍官不倫揭露全名 記者遭判賠12萬元

喻姓軍官不滿莊姓記者報導他與女士官不倫，並揭露他的全名與照片，求償20萬元。士院認為，揭露全名、刊登喻男臉書上照片已過度侵入喻男私人生活，判記者賠償12萬元。

士林地方法院判決書指出，莊姓記者於民國110年間報導喻姓軍官偷情，喻男不滿完整姓名遭揭露及私生活領域活動遭偷拍的照片曝光，且照片未以馬賽克等方式處理，以莊姓記者侵害名譽、隱私為由，求償20萬元。

莊姓記者辯稱喻男為高階軍官，與女下屬衍生婚外情，嚴重影響軍紀，攸關國家安全；報導披露喻男姓名及容貌等資料，目的無非是期待海軍重視軍紀，遏止不倫歪風，非出於不當、非法目的，符合個人資料保護法規定。

法官認為，莊姓記者報導內容並無不實，喻男主張名譽權遭侵害不足採信。

但法官認為，喻男並非公眾人物，行為影響軍紀，但未達違法程度，莊姓記者為使軍方重視，並由社會大眾公評而為報導，以工作單位、職稱、部分姓名，加上喻男與女下屬前往旅館、飯店的照片，應即可達成目的。

法官認為，莊姓記者於報導中引用喻男全名，及臉書上與妻子合照、參加電視節目錄影等照片，但這些照片只是喻男私人生活、自行參加的社會活動，難以認定與報導目的相關且必要。

判決也指出，喻男雖在臉書公開與妻子合照等照片，仍有在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露的決定權，意即於臉書公開照片不代表同意將照片刊登於報導。

法官指出，莊姓記者在報導中使用喻男全名，刊載喻男臉書上其與妻子的合照、參加電視節目錄影的照片、於喻男前往飯店的照片加上喻男臉部清晰照片部分，侵害喻男隱私權並違反個資法，已過度侵入私人生活，對喻男人格尊嚴、個人主體性造成損害，審酌後判莊姓記者賠償精神慰撫金12萬元。可上訴。