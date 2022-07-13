快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

報導軍官不倫揭露全名 記者遭判賠12萬元

中央社／ 台北13日電

喻姓軍官不滿莊姓記者報導他與女士官不倫，並揭露他的全名與照片，求償20萬元。士院認為，揭露全名、刊登喻男臉書上照片已過度侵入喻男私人生活，判記者賠償12萬元。

士林地方法院判決書指出，莊姓記者於民國110年間報導喻姓軍官偷情，喻男不滿完整姓名遭揭露及私生活領域活動遭偷拍的照片曝光，且照片未以馬賽克等方式處理，以莊姓記者侵害名譽、隱私為由，求償20萬元。

莊姓記者辯稱喻男為高階軍官，與女下屬衍生婚外情，嚴重影響軍紀，攸關國家安全；報導披露喻男姓名及容貌等資料，目的無非是期待海軍重視軍紀，遏止不倫歪風，非出於不當、非法目的，符合個人資料保護法規定。

法官認為，莊姓記者報導內容並無不實，喻男主張名譽權遭侵害不足採信。

但法官認為，喻男並非公眾人物，行為影響軍紀，但未達違法程度，莊姓記者為使軍方重視，並由社會大眾公評而為報導，以工作單位、職稱、部分姓名，加上喻男與女下屬前往旅館、飯店的照片，應即可達成目的。

法官認為，莊姓記者於報導中引用喻男全名，及臉書上與妻子合照、參加電視節目錄影等照片，但這些照片只是喻男私人生活、自行參加的社會活動，難以認定與報導目的相關且必要。

判決也指出，喻男雖在臉書公開與妻子合照等照片，仍有在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露的決定權，意即於臉書公開照片不代表同意將照片刊登於報導。

法官指出，莊姓記者在報導中使用喻男全名，刊載喻男臉書上其與妻子的合照、參加電視節目錄影的照片、於喻男前往飯店的照片加上喻男臉部清晰照片部分，侵害喻男隱私權並違反個資法，已過度侵入私人生活，對喻男人格尊嚴、個人主體性造成損害，審酌後判莊姓記者賠償精神慰撫金12萬元。可上訴。

延伸閱讀

補習班女師偷吃小王 手機漏做一件事被抓包判賠30萬

許藍方戶頭剩7000判賠50萬　美女律師：其實很能賺？！

福原愛與橫濱男住豪宅、勞斯萊斯接送　背後有大陸金主撐腰

柯志恩論文被指控學術不倫 國民黨決定告了

相關新聞

陳修將打死女友前疑涉毒品趴 判刑3月昨30萬交保

76行者遺體修復團隊總召陳修將去年十月，因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，一氣下將胡女打死，被依殺人罪起訴，彰化...

花蓮男持槍搶礁溪一銀樓未遂 一審判入獄關7年

花蓮陳姓男子去年因經濟壓力，持槍跑到宜蘭礁溪搶銀樓未遂，還開槍打傷老闆，最後在花蓮自家落網。宜蘭地方法院昨天一審宣判，陳...

農機具爛泥沿路掉卻抓不到人 彰化訂定鄉鎮須組人力巡

彰化鄉村區全國最多，進入農耕期常有大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆，民眾騎機車行經須閃避，險象環生，彰化縣府環保局、...

影／「司法聯盟鏈」建置 蔡清祥：確保證據真實性

法務部依司改國是會議決議籌畫多年成立「司法聯盟鏈」今天舉行建置及標章發表會。當今之數位及網路時代，數位證據於訴訟程序運用...

檢察「考績門」洩密風波 檢建議：分案偵辦法務部

法務部日前將3名基層檢察官的年度考績評為「未達良好」，事後，疑外洩受評定檢察官的個資，引發檢察官「考績門」風波；檢察官內...

韓國瑜後援會社團版主在這時間批准貼文 慘被罰50萬元

魏姓男子是臉書「嘉義韓國瑜後援會」社團的唯一版主，他於前年總統、立委選舉投票日凌晨，批准社團成員上傳投票搶救時任彰化縣立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。