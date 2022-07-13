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一碰木柵河濱護欄就摔跌2米深溝渠 婦人獲104萬國賠

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

鍾姓婦人5年前行經木柵河濱公園時，因護欄鏽蝕害她摔落200公分深的溝渠，導致腦震盪、骨折、頸椎錯位等，她提告請求台北市政府工務局水利工程處國家賠償，台北地方法院判水利處應賠償93萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今判水利處再賠償11萬7千餘元，總計104萬7895元。

鍾婦主張2017年5月6日下午4點多行經木柵河濱公園堤內水防道路時，右手碰觸到路旁的不鏽鋼護欄，未料護欄鬆脫翻倒，她摔落溝渠，撞擊溝壁再跌落溝底，經醫生診斷有腦震盪額頭撕裂傷、頸椎挫傷移位、肋骨骨折、左手、兩腿和腰部挫傷等，接受椎間盤等手術。

她認為，台北市水利處有修繕養護責任，但護欄已經設置26年以上，螺絲也有鏽蝕，可見水利處有疏失，並在案發後將70公分高的護欄改成120公分高，要求給付醫療費、看護費、營養品費用、勞動力減損等共396萬餘元。

水利處抗辯，護欄有3個固定底座，雖然有一處螺絲鏽蝕，仍附於混凝土塊上，沒有喪失固定功能，且河川巡防隊也定期以目視、手搖方式檢視護欄，認為管理並無過失；再者，護欄只是區隔道路和溝渠、警示人車，但鍾婦蓄意沿著溝渠邊緣行走，或以外力推拉護欄導致摔落溝渠，是不當使用護欄。

北院認為，溝渠深達200公分、寬約230公分，與水防道路落差極大、坡度陡，護欄設置除標示道路和溝渠的界線，並警示人車避免掉落外，也應具有一定的支撐、拮抗力；經勘驗，案發護欄底座有一處螺絲鏽蝕，鏽蝕的地方就是護欄和底座斷裂之處，可以認定護欄是因為鏽蝕而未能承受外力而斷裂，認為水利處應負賠償責任，審酌鍾婦案發情形、傷勢和案發時已退休等一切情狀，判水利處應賠償93萬餘元。

一審判決後，雙方皆提上訴。水利處主張鍾婦不當使用護欄、傷害與舊疾有關，抗辯她也有過失，請求減輕90%的賠償責任。

高院認為護欄外為深達200公分、寬約230公分的溝渠，水防道路未禁止人車通行，護欄設置目的是為標示水防道路與溝渠間的界線，避免行至該處的人車掉落，必須具備一定支撐力。而鏽蝕屬護欄設置後的瑕疵，且已累積相當時日，高院認為水利處欠缺養護管理，才導致護欄沒了功效，應負國賠責任。

高院計算後，認為鍾姓婦人可請求的求償金額為104萬7895元，扣除一審已判命給付的93萬685元後，水利處應再賠償11萬7210元。本件鍾婦可再上訴，但水利處不行。

鍾姓婦人5年前行經木柵河濱公園時，因護欄鏽蝕害她摔落200公分深的溝渠，導致腦震盪、骨折、頸椎錯位等，她提告請求台北市政府工務局水利工程處國家賠償，台灣高等法院判國賠104萬7895元。圖／聯合報系資料照
鍾姓婦人5年前行經木柵河濱公園時，因護欄鏽蝕害她摔落200公分深的溝渠，導致腦震盪、骨折、頸椎錯位等，她提告請求台北市政府工務局水利工程處國家賠償，台灣高等法院判國賠104萬7895元。圖／聯合報系資料照

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