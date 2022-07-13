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200種子教官進「司法聯盟鍊」 數位犯罪證據難篡改

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

數位證據常成為司法偵審的核心，法務部依司改國是會議決議籌畫多年成立「司法聯盟鏈」今天舉行建置及標章發表會。法務部長蔡清祥說，科技與法律結合後，可完善數位證據的監管，並確保證據的真實性。

蔡清祥說，5年前他在調查局長任內，認為虛擬貨幣如何犯罪有必要了解，而虛擬貨幣的底層是區塊鍊，於是撥經費給同仁購買、操作比特幣，一步步了解犯罪手法；區塊鍊的運用即起先由台北、桃園、台中3個司法機關試辦，讓驗證證據真假之事更有效率，未來還要擴大推廣。

法務部檢察司長黃謀信表示，司法官都有法律專業，但缺乏科技專業，數位證據的節點、資安如何控管才能創造信賴與認證，是重要議題，未來將透過證照制度讓有資格者上鍊，再由經濟部核發認證標章讓人對證據產生信賴。

黃謀信說，目前已有200名種子教官分別前往北、桃、中司法機關教授，期待司法聯盟鍊的創舉讓證據運用方法進入新的紀元。

政務委員羅秉成說，證據的有效性、同一性是法庭辯論的重點，司法聯盟鍊則是證據監管的重大改革；現今數位證據普遍存在，未來是否另訂證據法？是否設置司法科技委員會？都將評估。

司法院秘書長林輝煌致詞說，2021年初法務部開始構思、規畫司法聯盟鍊，如今開花結果，對法務部勇於承擔感到敬佩；林說，數位化時代許多資訊皆以數位型態存在，不過，數位證據有易篡改、不易被發覺的特性，司法聯盟鍊的誕生，可防止證據遭變造，有助犯罪事實的認定。

法務部今天舉行「司法聯盟鏈」建置及標章發表會。記者王聖藜／攝影
法務部今天舉行「司法聯盟鏈」建置及標章發表會。記者王聖藜／攝影
法務部檢察司長黃謀信說明何謂「司法聯盟鍊」。記者王聖藜／攝影
法務部檢察司長黃謀信說明何謂「司法聯盟鍊」。記者王聖藜／攝影

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