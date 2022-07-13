外遇已婚越南女被討做愛費 南投人夫怒殺人二審獲減刑

南投縣黃姓男子與已婚越南籍阮姓女子同居，涉有感情、金錢糾葛，黃因不滿阮女向他索款百萬賠償，還傳訊「做愛一年了，跟你算做愛的錢」，黃在去年8月間一氣之下，持40公分長切肉刀、農藥找上阮女行凶，事後欲喝農藥尋短獲救，二審審酌黃已與家屬和解，酌予減刑，今判10年6月。

台中高分院合議庭指出，一審依殺人罪判決12年6月固非無見，不過審酌黃在案發後自首、坦承犯行，加上也賠償死者家屬損失，與家屬達成和解，家屬也在二審開庭時，表明願意原諒黃的態度，因此原審判決猶嫌過重，予以撤銷改判，依殺人罪判刑10年6月，仍可上訴。

判決指出，南投縣黃姓男子（58歲）有家室，2020年間因採茶認識已婚、越南籍阮姓女子（44歲），雙方同居、交往一年多，涉有金錢、感情糾紛。

去年間黃與阮女承租房屋是否要經營地下匯兌，黃要不要繼續擔任阮女的租屋保證人，以及黃是否要因二人的性關係賠償阮女等數個問題，發生激烈口角爭執。

阮女在期間傳訊「我跟你做愛1年，我身體已經爛掉」、「沒有給錢有人跟你睡嗎？你在這吃飯、睡覺跟我做愛，房租、水電都我錢，當然跟你算做愛的錢」、「我店沒法開下去，你準備100萬賠償金」、「到時上法院讓你死得很難看」等語。