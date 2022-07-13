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台灣司法史上最大黃金拍賣 首標168萬拍出 一路發啦！
台東地檢署囑託法務部行政執行署花蓮分署，針對已故精神科主任陳明哲醫師涉貪案查扣的27條1公斤黃金，今天辦理「金」天動地黃金拍賣會，吸引不少行家參與競標，首標以168（諧音：一路發）萬元吉利數字拍出，現場響起掌聲。
行政執行署花蓮分署表示，27條1公斤黃金拍賣分9標，前7標都是1公斤金條，第8標有8條重8公斤，第9標12條重12公斤；雖然原本預估金價每公斤逾180萬元，但昨天金價稍微下滑到每公斤165萬元左右，但拍賣總價預估仍近5千萬元。
今天早上8點查扣的27條黃金在2輛警車前後戒護下，從台灣銀行台東分行運往東檢，並在東檢1樓大廳展列，供競標者觀看。不少競標者遠至北部專程攜帶大把現金下來，也有是老手的銀樓業者，也有一般民眾參與，現場競標牌號超過133號。
由於現場大多人身上帶有現金，加上黃金貴重，避免發生突發狀況，警方可說是重兵看守維持秩序及安全。10點開始依序拍賣競標，首標1公斤黃金，底標價130萬元，就吸引多名買家不斷舉牌喊價競標，最後由98號買家以168萬元得標。
據了解，此次查扣拍賣的黃金，是台東地檢署15年前偵辦陳仁文（原名陳明哲，已歿）貪汙案，查出陳自1998年至2007年間，涉收藥商回扣、詐領健保費並違反醫師法，不法所得超過1億1千萬元；檢方在陳及其親友家中查扣4千3百萬餘元現金及27條1公斤黃金。
當時被查扣黃金市價約1900百萬元，事隔15年後黃金價格飆漲，依台銀昨天金價換算，總價值約4千7百餘萬元，較15年前飆漲約2點5倍。行政執行署花蓮分署表示，今天拍賣的黃金，不僅創下台灣史上量最多的一次，受託拍賣總價值也是最高紀錄。
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