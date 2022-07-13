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2歲男童瘦剩6公斤、裸死廁間 酒店媽薪水卻拿去養男友

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

2018年間一名2歲男童餓死在廁所裡，身上還沾滿排泄物，檢方發現林姓生母與胞兄未盡照顧之責、活活餓死孩子，蕭姓男友常帶林女吃喝玩樂，也不顧孩子死活。台北地方法院依故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪判林女8年徒刑；胞兄和蕭犯妨害未滿16歲之幼童發育罪，分別被判刑3年與2年。蕭上訴，台灣高等法院今駁回。

男童2018年11月9日晚間傳出死訊，檢警勘驗現場，發現男童全裸、四肢僵硬蜷縮，宛如就像在母親子宮裡姿勢，陳屍在1坪大廁所地板，身上沾有糞尿，體重僅約6公斤重。經檢察官相驗，男童明顯營養不良，骨瘦如柴。

檢警調查，男童的林姓生母（23歲）領有重大傷病卡，家境及身心狀況都不佳，年紀尚輕的她未婚、曾生育2名子女，女兒2017年8月因早產、出生71天就死亡，2歲男童發展遲緩，原由在嘉義的林女母親照料。

林女胞兄2018年9月北上找工作，把外甥也帶到台北，借宿在林女及她蕭姓男友（2018年10月5日分手）同居住處。3個大人與男童擠身在5坪大套房，平常林女只給孩子吃她和男友吃剩的麵包，只要孩子吵鬧，就被關進廁所，曾經3天沒餵小孩吃東西，因疏於照顧導致營養不良，讓男童活活餓死。

檢警也發現，平時在台北市中山區酒店上班的林女，賺的錢都供養蕭，兩人花費全由林女支付。檢方認為，蕭明知林女要撫養小孩，卻時常把林女帶出門吃喝玩樂，導致林女沒錢、沒時間照顧小孩，認定他對男童的死也有責任，為遺棄致死罪幫助犯。

台北地院認為，林女與胞兄、蕭姓男友同住時，仍凌虐男童，導致男童身心受巨大傷害而死亡，男童死亡才得以解脫，3人所為已嚴重違反兒童權利公約施行法「健全兒童及少年身心發展，落實保障及促進兒童及少年權利」規範意旨。

北院認為林女雖坦承遺棄致死，卻不承認沒提供營養、保暖衣物和把兒子關在廁所裡，而胞兄、蕭始終否認犯行，沒有悔意，態度惡劣。

蕭不服一審判決，上訴高院，但高院認為北院認事用法無違誤，駁回蕭上訴。

2歲男童遭年輕的林姓生母活活餓死，林女和蕭姓男友還外出夾娃娃。記者王宏舜／翻攝
2歲男童遭年輕的林姓生母活活餓死，林女和蕭姓男友還外出夾娃娃。記者王宏舜／翻攝

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