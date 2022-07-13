4萬月薪碩士公務員捷運偷拍 2個多月薪水飛了

黃姓公務員在台北捷運中山國中站內逗留，持手機尾隨穿短裙或短褲的女子偷拍裙底風光；台北地院審理，考量黃坦承犯行，依無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪判刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

38歲黃姓男子自陳碩士畢業、為政府機關公務人員、每月薪資4萬元，他如果選擇易科罰金折抵刑期，代價是2個多月的薪水。

檢方指控，黃姓男子2020年10月8日晚上6點在台北捷運中山國中捷運站扶梯處，見劉姓女被害人穿著裙子搭乘手扶梯，尾隨其後，再以手機開啟攝影功能，竊錄劉女大腿內側、裙底內褲等身體隱私。