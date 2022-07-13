快訊

常為錢吵架！週刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

涉炒作自家股票 星寶國際董事長100萬元交保

中央社／ 台北13日電

股票上櫃交易的星寶國際黃姓董事長涉嫌結合股市作手，於107年間炒作自家股票。北檢昨天約談黃男等人，今天諭知黃姓董事長、曾姓被告、顧姓股市作手各以100萬元交保。

此外，陳姓被告以新台幣30萬元交保，杜姓被告以50萬元交保。

檢調獲報，星寶國際公司原為基因國際生醫股份有限公司，主要業務為學名藥；黃姓董事長兼總經理具有律師資格，卻涉嫌於民國107年間炒作自家股票。

檢調調查，黃姓董事長夥同陳姓、曾姓公司人員，提供籌碼並結合顧姓股市作手及陳姓證券營業員、杜姓被告，在1個月內將星寶國際每股股價自新台幣40餘元炒作至50餘元。

台北地檢署認為，黃男等人涉嫌拉抬星寶國際股票交易價格及造成股票交易活絡表象，違反證券交易法操縱股價罪嫌，昨天由承辦檢察官指揮法務部調查局北部地區機動工作站執行搜索15處，約談黃男等6人到案釐清案情。

據了解，陳姓證券營業員為群益證券大安分公司營業員，檢調昨天因此搜索群益證券大安分公司；但陳姓營業員接受調查局訊問後，因故未到北檢接受複訊。

檢察官今天凌晨複訊後，陸續諭令黃姓董事長等5人交保。

延伸閱讀

1億2千萬股款轉群益證 帝寶律師炒星寶百萬交保

星寶國際爆炒股弊端 北檢漏夜偵訊不動產知名律師

北市一殯、二殯爆集體收賄 北檢貪汙罪起訴13人

羅文嘉指中天電視為紅媒挨告 北檢不起訴

相關新聞

林秉樞疑地院跟高嘉瑜「是親戚」聲請迴避 高院狠打臉

男子林秉樞因施暴立委高嘉瑜被起訴傷害等罪，新北地方法院審理中，他主張新北地院合議庭審理時，明顯背離正當法律程序原則，侵害...

200種子教官進「司法聯盟鍊」 數位犯罪證據難篡改

數位證據常成為司法偵審的核心，法務部依司改國是會議決議籌畫多年成立「司法聯盟鏈」今天舉行建置及標章發表會。法務部長蔡清祥...

外遇已婚越南女被討做愛費 南投人夫怒殺人二審獲減刑

南投縣黃姓男子與已婚越南籍阮姓女子同居，涉有感情、金錢糾葛，黃因不滿阮女向他索款百萬賠償，還傳訊「做愛一年了，跟你算做愛...

台灣司法史上最大黃金拍賣 首標168萬拍出 一路發啦！

台東地檢署囑託法務部行政執行署花蓮分署，針對已故精神科主任陳明哲醫師涉貪案查扣的27條1公斤黃金，今天辦理「金」天動地黃...

2歲男童瘦剩6公斤、裸死廁間 酒店媽薪水卻拿去養男友

2018年間一名2歲男童餓死在廁所裡，身上還沾滿排泄物，檢方發現林姓生母與胞兄未盡照顧之責、活活餓死孩子，蕭姓男友常帶林...

4萬月薪碩士公務員捷運偷拍 2個多月薪水飛了

黃姓公務員在台北捷運中山國中站內逗留，持手機尾隨穿短裙或短褲的女子偷拍裙底風光；台北地院審理，考量黃坦承犯行，依無故以錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。