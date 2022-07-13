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林秉樞懷疑地院跟高嘉瑜「是親戚」有敵意 高院狠打臉

20年間犯10次酒駕 台中男屢屢再犯這次法院直接判他1年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓工人有9次酒駕前科，後來又自稱母親過世心情不好，獨自在工廠喝爛醉後騎車要回家，途中沒戴口罩被警方攔查，測得呼氣值高達1.15再被送辦，檢方痛斥他嚴重危害交安，起訴求刑1年；法院以楊屢屢再犯，衡量犯後態度、檢察官意見等，這次第10犯依公共危險罪判他1年，可上訴。

檢方起訴指出，楊男（53歲）過去已有9次酒駕前科，最近一次是2019年被依公共危險罪判刑8月、併科3萬元，後來另與他罪入獄服刑後假釋出監，但仍不知悔改，今年3月30日在后里區工廠內喝酒後騎機車上路。

檢方查出，楊男當天下午3點多因沒有戴口罩被大甲分局警方攔查，警員見他滿臉通紅、渾身酒測，經施以呼氣酒測值高達每公升1.15毫克，幾乎已經達一般人泥醉、意識不清程度，竟然還冒險騎車上路不顧公眾安全。

檢方認為，楊這次再犯構成累犯，且他屢屢再犯酒駕，建請法院審酌他這次第10次犯公共危險遭查，且酒測值甚高，足認素行非佳且對交通安全危害甚大，偵結依公共危險罪嫌起訴，並具體求刑1年。

法院審酌，楊男分別於2003年、2004年、2005年連續各酒駕1次，2010年2次，另於2012年、2014年、2016年及2019又各1次，加上最近1次，近20年來就已經犯酒駕10次，可見他一再重蹈覆轍，未能改正酒駕不良惡習。

楊男審理時自稱，當時因母親過世，心情不佳才在工廠喝酒，他只有單純喝酒並非胡作非為；法院考量楊漠視酒駕害人害己嚴重性，兼衡他犯後態度、過去前科，及檢察官求刑意見等，依公共危險罪判他1年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒駕

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