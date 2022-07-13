林秉樞疑地院跟高嘉瑜「是親戚」聲請迴避 高院狠打臉

男子林秉樞因施暴立委高嘉瑜被起訴傷害等罪，新北地方法院審理中，他主張新北地院合議庭審理時，明顯背離正當法律程序原則，侵害他受公平法院審理權利，已構成刑事訴訟法「執行職務有偏頗之虞」規定，聲請法官迴避。新北地院裁定駁回，林抗告，台灣高等法院駁回確定。

林秉樞選任辯護人包括黃國城、陳頂新、劉繼蔚3名律師。

林秉樞以違反「法庭公開原則」、辯護人未能依法閱覽卷證、聲請閱卷後合議庭遲未以書面方式告知准駁理由製作裁定及移送抗告、4月29日違法進行準備程序、聲請迴避後仍續行訴訟等5大理由指控，認為新北院合議庭罔顧法律，將使一般人對於法院能否嚴守依法審判、公平法院之外觀產生動搖或懷疑。

因林秉樞認為合議庭的訴訟指揮不合正當法律程序、偏頗，且未正視他和律師的聲明異議，對他們「表露敵意」，還懷疑合議庭是否為高嘉瑜的法定親屬，高院認為根本是主觀揣測。

高院認為，如果當事人可不說清楚就以承辦法官對被告「有敵意」而聲請法官迴避，不僅延滯訴訟程序，且輕率調閱法官、當事人及與案件無關之當事人親屬個人資料，也是不當侵害個人受憲法保障的隱私權，應禁止。

高院認為，林秉樞據以主張聲請法官迴避的事由，未釋明承審法官有何合於刑事訴訟法第17條第1、2款規定的狀況；且查卷內證據，也未達足認承審法官執行職務確有偏頗之虞情事，因此回抗告。