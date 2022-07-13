1億2千萬股款轉群益證 帝寶律師炒星寶百萬交保

知名地產律師兼星寶國際董事長黃坤鍵，疑因轉型投資醫美虧損，為穩定星寶股價，被控以1億2千萬股款當籌碼，透過股市作手顧明仁以相對成交方式，操縱自家公司股價，藉機謀取暴利；調查局北機站12日搜索群益金鼎證分公司等處所，約談20餘人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反證交法命黃、顧各以百萬元交保。

顧明仁投資夥伴兼好友杜如心50萬元交保、星寶電子前董座陳啟民30萬元交保，星寶電子現任董座曾祐詮偵訊中；檢調同步約談顧明仁前女友、群益金鼎證大安分公司營業員陳芝嫻、陳芝嫻在群益證的助理洪淑玲、杜如心張姓母親等人到案，訊後請回。

據了解，群益大安分公司是市場有名的主力券商，平日群聚主力與金主，對市場行情頗具影響力，顧明仁就曾涉及康友-KY炒股案被調查，沒想到又捲入星寶炒股案，由於炒股籌碼集中在群益證大安分公司，搜索消息傳出後，金融圈議論紛紛。

星寶國際的前身是基因國際生醫公司，基因國際大股東是藝人小S公公徐洵平，多年前胖達人爆發標示不實事件，引發一連串炒股、內線交易風暴，當時胖達人的母公司就是基因國際，徐洵平為此曾吃上官司，基因國際後來被星寶收購，董事長改為黃坤鍵。

黃坤鍵是法律圈聞人，早年在菜市場賣雞，也在工地扛過水泥，後來第一名考進台大法研所民商法組，在補教界以藝名「呂仲」教授民事訴訟，很多房仲都是他的門生；他當律師的第一個案子，就是曾因槍擊轟動全台的正義國宅都更案，他因緣結識「帝寶劉媽媽」劉月釵，曾經幫劉家處理過過官司，號稱帝寶御用律師。

黃坤鍵靠著法律專業及不動產買賣，36歲就在台北市擁有7間房、7家店面，身價數億元，曾是雜誌封面人物，如今傳出涉入炒股遭檢調約談，令人詫異。

據調查，黃坤鍵2017年以星寶電子名義入主星寶公司後，公司派因投資醫美轉型失利，黃男為維持股價，透過曾祐詮引薦，找來市場派顧明仁共組炒股集團，決定以連續高價買入或低價賣出手法，營造星寶交易活絡假象，藉此吸引投資人上車。