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星寶國際爆炒股弊端 北檢漏夜偵訊不動產知名律師

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名律師兼星寶國際董事長黃坤鍵，被控投資醫美市場虧損，找股市作手顧明仁以相對成交方式，製造星寶股價交易活絡假象，藉此坑殺投資人牟取暴利；調查局北機站12日搜索群益金鼎證等處所，共約談20餘人到案，黃等6名被告深夜移送台北地檢署，檢方依違反證交法命星寶電子前董座陳啟民30萬元交保，其餘人漏夜偵訊。

同案約談包括星寶電子現任董座曾祐詮、群益金鼎證大安分公司行政助理洪淑玲、顧明仁夥伴杜如心；至於顧明仁前女友、群益金鼎證大安分公司營業員陳芝嫻訊後先請回。

群益大安分公司是市場有名的主力券商，群聚主力、金主，對市場行情頗具影響力，顧明仁曾涉及康友-KY炒股案被調查，他稍早被移送地檢署時，跟媒體點點頭，快步進入法警室，未發表意見。

星寶國際的前身是基因國際生醫公司，基因國際大股東曾是藝人小S公公徐洵平，多年前胖達人爆發標示不實事件，代言人是小S，引發一連串炒股、內線交易風暴，當時胖達人的母公司就是基因國際，徐洵平當時為此吃上官司。

至於黃坤鍵是法律圈聞人，早年在菜市場賣雞，也在工地扛過水泥，後來第一名考進台大法研所民商法組，在補教界以藝名「呂仲」教授民事訴訟，很多房仲都是他的門生；他當律師的第一個案子，就是曾因槍擊轟動全台的正義國宅都更案，他因緣結識「帝寶劉媽媽」，36歲就在台北市擁有7間房、7家店面，身價數億元，如今涉證交法遭約談，令人詫異。

據調查，黃坤鍵2017年以星寶電子名義入主星寶公司後，公司派因投資醫美轉型失利，黃男為維持股價，透過曾祐詮引薦，找來市場派顧明仁籌組炒股集團，決定以連續高價買入或低價賣出手法，營造星寶交易活絡假象；2018年8至9月，星寶股價從每股49元拉抬至58元，相關人待股價攀升就獲利了結，證交所認為有操縱股價，將全案移送調查局偵辦。

群益證大安分公司行政助理洪淑玲。記者張宏業／攝影
群益證大安分公司行政助理洪淑玲。記者張宏業／攝影
知名不動產律師黃坤鍵涉炒股遭約談。記者張宏業／攝影
知名不動產律師黃坤鍵涉炒股遭約談。記者張宏業／攝影
股市作手顧明仁涉炒股遭約談。記者張宏業／攝影
股市作手顧明仁涉炒股遭約談。記者張宏業／攝影
星寶電子前董座陳啟民30萬交保。記者張宏業／攝影
星寶電子前董座陳啟民30萬交保。記者張宏業／攝影
股市作手顧明仁夥伴杜如心。記者張宏業／攝影
股市作手顧明仁夥伴杜如心。記者張宏業／攝影
星寶電子現任董事長曹祐銓。記者張宏業／攝影
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群益 炒股 基因

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