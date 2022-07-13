告六輕空汙致癌求償3380萬 無因果關係被法院駁回

雲林縣台西、麥寮的林姓男子等35名居民，以台塑石化等5家公司排放的空氣污染物，導致自己或其親屬罹癌、死亡為由，提出民事賠償3380萬元，今天被雲林地方法院以「不具有因果關係存在」為由駁回。

林男等35人是於去年10月向雲林地方法院遞狀，指控位於六輕園區內的台塑石化、麥寮汽電、台塑、南亞、台化等5家公司，所排放的空氣污染物，導致他們或親屬罹癌，甚至死亡，他們共同求償3380萬元。

雲林地方法院判決指出，法官依國健署資料，雲林肺癌或全癌的發生率大部分年度較無石化工廠的宜蘭低，甚至也比全國低；另依衛生局提供資料顯示，麥寮、台西的肺癌及癌症死亡人數並沒有隨六輕營運後逐年遞升。

法官也深入探究六輕員工的罹癌比例，並沒有比一般人高，所以難認定原告或其親屬罹癌或死亡，與所指控的5家公司有因果關係。

法院指出，法官審視原告等人提出的相關學術研究報告，對於該報告所引用的空氣污染物數據，環保署曾發布新聞澄清更正，且研究成果與衛生主管機關的統計資料不符，因此，亦無法認定有因果關係。