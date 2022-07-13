告六輕空汙致癌求償3380萬 無因果關係被法院駁回

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西、麥寮的林姓男子等35名居民，以台塑石化等5家公司排放的空氣污染物，導致自己或其親屬罹癌、死亡為由，提出民事賠償3380萬元，今天被雲林地方法院以「不具有因果關係存在」為由駁回。

林男等35人是於去年10月向雲林地方法院遞狀，指控位於六輕園區內的台塑石化、麥寮汽電、台塑、南亞、台化等5家公司，所排放的空氣污染物，導致他們或親屬罹癌，甚至死亡，他們共同求償3380萬元。

雲林地方法院判決指出，法官依國健署資料，雲林肺癌或全癌的發生率大部分年度較無石化工廠的宜蘭低，甚至也比全國低；另依衛生局提供資料顯示，麥寮、台西的肺癌及癌症死亡人數並沒有隨六輕營運後逐年遞升。

法官也深入探究六輕員工的罹癌比例，並沒有比一般人高，所以難認定原告或其親屬罹癌或死亡，與所指控的5家公司有因果關係。

法院指出，法官審視原告等人提出的相關學術研究報告，對於該報告所引用的空氣污染物數據，環保署曾發布新聞澄清更正，且研究成果與衛生主管機關的統計資料不符，因此，亦無法認定有因果關係。

雲林地院認為林男等35人主張沒有理由，今天予以駁回，全案可上訴。另有關六輕害訴訟目前仍有一案還在審理中。

三十多名台西和麥寮居民去年向法院控告六輕空汙造成居民羅甚或死亡，案被法院以因因果關係為由駁回。記者蔡維斌／資料照片
三十多名台西和麥寮居民去年向法院控告六輕空汙造成居民羅甚或死亡，案被法院以因因果關係為由駁回。記者蔡維斌／資料照片

雲林 六輕 罹癌

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