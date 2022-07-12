新北夏綠地遭棄裝潢廢棄物 環保局循線逮人送辦

中央社／ 新北12日電

五股垃圾山蛻變夏綠地後，成為市長侯友宜重要政績之一，日前卻被人傾倒裝潢廢棄物，環保局立即展開調查並查獲承攬知名小籠包餐廳及北市某污水場裝潢的業者所為，依法送辦。

環保局發布新聞稿指出，有民眾向蘆洲分局通報五股夏綠地遭棄置裝潢廢棄物，經環保局到場調查發現是某知名小籠包餐廳裝潢廢棄物，餐廳業者也向環保局說明，近期裝修並委託某工程行協助拆除及清運。

環保局經比對車號發現，傾倒廢棄物車輛曾在石碇山區非法棄置大量泡棉及裝潢廢棄物，經約談工程行陳姓負責人及張姓駕駛到案，兩人坦承承攬餐廳及台北市某污水處理廠裝潢工程，以及非法載運棄置裝潢廢棄物，陳男並承諾會負起清除廢棄物的責任。

環保局表示，全案依違反廢棄物清理法函請檢方偵辦；餐廳業者及污水廠未委託合法業者清除廢棄物部分，分別依違反廢清法開罰或移請目的事業主管機關處分。

廢棄物 污水

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