批小學國語課文「弱智的淺語」 作家張大春被告妨害名譽不起訴

作家張大春去年在個人臉書上批評小學二年級國語一篇課本「門、鬥大仙」是「言不及義的瘋話」和「國語文教育全面退嬰化的證據」，並批評自稱信奉淺語藝術的課文作者林哲璋是「弱智的淺語」。林男不滿提告，台北地檢署認為張大春的弱智是針對淺語藝術，而對小學教材適當評論，12日處分不起訴。

筆名「大頭春」的張大春，不僅是知名作家，也經常在臉書評論新聞時事。2021年12月8日，他在臉書發文批評「門、鬥大仙」一文，認為「如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師」，還說「我相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落。」

張大春臉書發文一出，立刻在教育界引發爭議，同為作家的「門、鬥大仙」作者林哲璋認為自己名譽受損，於是控告張大春妨害名譽。

檢察官調查後認為，該篇文章既然被收錄在翰林出版社版本的小學國語課文中，文章本身的文學性、藝術性和教育性便涉及廣大學童的教育，與國家教育息息相關，自然屬具公益性質的可受公評之事。

且比對張大春發文的前後文意，其所批評的「弱智的淺語」，係指林哲璋信奉的「淺語藝術」，並非出於辱罵或否定林男本人，檢察官因此認為張大春相關評論不構成妨害名譽，將他處分不起訴。