「感謝上天送給我們一個父親」暖警照顧4孤兒 38年行善千萬

宜蘭「縣境之南」澳花派出所所長胡傳明從警38年，關懷部落居民、救助窮苦。6年前高姓村民癌末、妻子離家，放不下4個還在念書的孩子，胡傳明允諾接手照顧，高男才嚥下最後一口氣；如今孩子長大，感恩所長如同再生之父，寫信給警政署長感謝「上天送給我們一個父親」，縣長林姿妙今天公開表揚優良事蹟。

胡傳明的行善事蹟感動人心，有人形容他是部落最暖心保母， 除了經常自掏腰包救助貧窮，也導入愛心資源，例如近來疫情嚴峻，許多村民生活陷入困境，在他穿針引線下，台北國際獅子會第三分會結合善心獅友，募得每份超過5000元的愛心物資送給部落獨居老人、重傷病居民及清寒家庭。

56歲的胡傳明家裡養了幾十隻雞，他沒有結婚，自己也吃不完，每次得知村裡有人生病，他都會送隻雞過去，給他們補補身子。他認為這些事不足掛齒，只要有能力幫助別人，自己也覺得很快樂。

最讓人感動是，他2014年調派到澳花派出所長，默默在部落行善，2016年高姓男子獨力扶養4個孩子，癌末之際放心不下孩子沒人照顧，胡傳明去探望高男時，當面允諾會接手照顧他的子女，高男感動淚流滿面，10分鐘後安心離世。

胡傳明「說到做到」，把4個孩子視如己出，一手包辦生活用及學費，該給的關愛一點也沒有少，他鼓勵孩子努力念書，讓他們去參加畢業旅行拓展視野，孩子在他的呵護下快樂成長；如今高家長子結婚了，大女兒也找到好歸宿，老三正在當兵，剩下老四念高二。