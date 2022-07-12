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獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

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獨／名律師涉結合作手炒星寶股價 今遭調查局搜索約談

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑／台北即時報導
律師黃坤鍵。本報資料照，記者林俊良／攝影
律師黃坤鍵。本報資料照，記者林俊良／攝影

調查局北機站獲報，指知名律師兼星寶國際董事長黃坤鍵，因投資轉型醫美市場虧損，找來股市作手顧明仁連續以高價買入或低價賣出方式，連續製造星寶公司股價交易活絡假象，藉此坑殺不知情投資人牟利，北機站今天發動大規模搜索，約談黃坤鍵、股市操盤手共10餘人到案，預計晚間依違反證交法移送台北地檢署複訊。

據了解，星寶國際的前身是基因國際公司，基因國際則是曾經深陷炒股風暴胖達人的母公司，沒到如今又爆炒股弊端。

據調查，黃坤鍵於2017年以星寶電子名義入主星寶公司後，公司派因投資醫美事業不順，為維持股價，透過時任星寶電子曾姓董事長，找來顧明仁及陳姓股市作手，利用人頭以相對成交手法操縱星寶股價，將股價從每股49元拉抬至每股58元，被證交所認為有影響股市正常交易，以相關人涉及炒股移送調查局偵辦。

星寶國際今年4月才召開董事會通過私募案，宣布將由台亞半導體的子公司合眾投資，以每股43.52元參與680萬股認購，這筆總金額約2.96億元的投資，將讓合眾投資公司對星寶持股達15%，成為星寶第二大股東。

半導體 炒股 律師

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