文化部前司長朱瑞皓喝花酒收回扣 判7年10月今發監
文化部人文司前司長朱瑞皓4年前於國立傳統藝術中心副主任任內，洩漏標案資訊給安慶營造負責人廖育強，事後收取回扣180萬，還接受招待上酒店喝花酒。最高法院上月駁回其上訴，依違反貪汙治罪條例收取回扣罪判刑7年10個月徒刑，台北地檢署執行科12日傳喚他報到並發監執行。
朱瑞皓2018年7月任職傳藝中心副主任期間，向安慶營造廖育強洩漏2018年「台灣戲曲中心多功能廳整修工程」及2017年「琴房整修工程」等標案資訊，待安慶得標後，再各自按比率收取5到10%不等的回扣。
一審時，朱瑞皓坦承收賄並繳回犯罪所得，遭合議庭認定犯後態度良好，依兩個收取回扣罪判刑7年10月。二審認為，朱瑞皓僅因填補個人資金缺口便不法收取回扣，嚴重破壞政府採購案公平競爭，因此維持一審判決結果，上個月由最高法院駁回上訴定讞。
但朱瑞皓後來升任文化部人文及出版司副司長及司長期間，另涉嫌利用展覽補助款機會，向北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人收賄，並前往泰國、越南、韓國、北京、美國接受招待共計78萬餘元，藉此護航盧、周二人獲得補助款165萬餘元，該案目前仍由法院審理中。
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