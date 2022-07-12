金管會職員16度打卡完「神隱」 他不認摸魚辯「馬桶堵塞」

金融監督管理委員會保險局楊姓稽核被發現2個月內16度打卡上班後，擅離工作崗位到其他單位「摸魚」，最久超過1個半小時，保險局記他曠職並扣除3日俸給，他不服處分提行政訴訟，主張是單位廁所馬桶排水不良，他才到別的樓層如廁，台北高等行政法院不採信他的說詞，判他敗訴，可上訴。

楊2020年6月11日上午7時30分，被發現在檢查局會議室睡覺，保險局調閱他的門禁刷卡紀錄，發現楊同年4月至6月間共16次未請假卻擅離工作崗位，除一次21分鐘外，其餘皆超過30分鐘；其中同年5月1日上午7時39分打卡上班後，7時51分就到其他樓層，直到10點39分才返回辦公室，高達168分鐘。

楊主張，一般人進入辦公室，多會先倒茶水間、洗手間處理生理需求，回到座位再逐步處理公務，而他因辦公室所在的17樓洗手間曾排水不良，導致廢水溢出馬桶，讓他上廁所會有心理壓力，才會到其他樓層上廁所，故留下其他樓層的門禁刷卡紀錄。

他認為保險局沒有限制同仁使用其他樓層的廁所、茶水間或會議室，也沒有舉證他去其他樓層從事何種活動，認為保險局為考量員工上班時的生理需求，反而要求他舉證去其他樓層上廁所，強人所難、令人不解。

保險局認為楊未依規定請假擅離職守，且16次曠職日都有申請加班，認為依規定登記曠職3日沒有不當，反指楊曲解機關要求提出如廁紀錄、侵害人權是謬誤。