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茄萣大排淤泥堆海岸 民怨超級臭
高市茄萣大排過去常因惡臭被抗議，市府定期執行清淤工程，但近日工程挖出的淤泥暫置再海岸上，發出陣陣惡臭惹民怨。立委邱志偉接獲多位民眾陳情，擔心淤泥汙染海岸。水利局表示，會暫停施工，明天會完成淤泥清運，將與地方達共識再開挖。
邱志偉表示，茄萣大牌排水走向由北往南，貫穿整個茄萣行政區，過去曾因為規畫汙水下水道系統，生活、事業廢水排入，造成大排水質惡化並產生惡臭，市府過去就曾執行「高雄市茄萣區茄萣大排水質改善工程」，改善排水臭味問題。
近日邱志偉接獲陳情，民眾說，水利局茄萣大排清淤工程，將工程挖出的淤泥暫置在茄萣海岸，散發出惡臭。臭味讓民眾紛紛避走，讓當地居民不堪其擾，也認為有汙染海岸的疑慮。
邱志偉與水利局溝通後決議，清淤工程將暫停施工，會將沙灘上的淤泥全數清運，待堆置淤泥地點與地方達成共識後工程再繼續啟動。邱也強調，汛期期間清淤要加快，但與地方的溝通也不能少。
水利局表示，茄萣大排清淤工程會視需求執行清淤，上次排定清疏為2020年，過去清淤土方則暫置於茄萣清潔隊旁濕地，曬乾後運離，由於這次土地管理單位不願提供，才暫置水利局管理的茄萣海岸公園。此次清淤約需2個月時間，目前暫置茄萣海岸的土方，將會裝填進太空包運到水利局防汛備料堆置場，將於明天下午清運完成。
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