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北市一殯、二殯爆集體收賄 北檢貪汙罪起訴13人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北市政府殯葬處第一、第二殯儀館2019年爆發集體收賄案，多名負責處理往生者大體的技工、工友，涉嫌利用經手大體進館、入殮、防腐、化妝等各個環節，依序向各殯葬業者收取1000至2000元紅包，經查共藉由7名往生者收取2萬9800元賄款，台北地檢署12日偵結，依不違背職務型、收賄罪起訴一、二殯員工及業者共13人。

檢方查出，各家殯葬業者為使往生者大體入館過程順利，包括入館後的淨身、著裝、防腐、化粧、補粧能優先處理，甚至挑選較佳冰櫃位置、擺放念佛機等，都會選擇打點殯儀館基層員工，依各環節行賄1、2000員不等。

至於交付賄款的方式，則包括相約在殯儀館公廁或辦公室當面交付，還有在大體入殮後，業者將賄款直接放在屍袋，讓前來收回屍袋的殯儀館員工取走。

事實上，一、二殯員工收受紅包陋習行之有年，多年前便曾被檢舉，有基層技工或工友在喪家送大體入館後，向負責辦理後事的葬儀業者收取每次數百元至數千元不等賄款，一度遭檢廉查辦。

北市第一、第二殯儀館爆集體收賄，北檢依貪汙罪起訴13人。圖／聯合報系資料照片
北市第一、第二殯儀館爆集體收賄，北檢依貪汙罪起訴13人。圖／聯合報系資料照片

賄款 殯儀館 收賄

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