不滿被羅文嘉稱紅媒 中天三度提告仍不起訴

民進黨前秘書長羅文嘉上節目稱中天電視為紅媒，中天兩度提告失敗，接著羅文嘉又在臉書再稱中天為紅媒，中天再提告加重毀謗，台北地檢認可受公評且並未影響收視率，母公司中國旺旺也確實收補貼，因此將羅不起訴。

羅文嘉2019年接受名主持人鄭弘儀專訪時，指稱中天電視接受中國北京的資金是「紅媒」，經中天兩度提告失敗，他在臉書上指稱中天為紅媒，中天於是再度提告加重誹謗。

台北地檢署認為，中天是否為紅媒可受公評，羅文嘉評論雖令中天不悅，但「紅媒」並未影響其收視率，中天母公司中國旺旺也確實接受中國大陸政府補貼，因此將羅不起訴。

2019年7月15日，羅文嘉接受寶島聯播網「寶貝全世界」節目主持人鄭弘儀專訪時，指稱中天電視接受中國北京的資金，可以認為它基本上是個紅媒。中天為此提告誹謗，獲檢方不起訴；又向法院聲請交付審判，而遭裁定駁回。羅文嘉於是在2021年11月5日，繼續在臉書上發文表示中天就是個紅媒。

檢察官指出，羅文嘉引述檢方不起訴處分書和法院刑事裁定及旺中集團內部刊物內容，進行個人意見的分析評論，縱使內容、用詞令中天電視不悅，仍事涉公益且無偏離「合理評論原則」。

此外，「紅媒」顧名思義就是紅色媒體，意即言論立場傾向、親近中國大陸政府的媒體，因此，「紅媒」、「綠媒」、「藍媒」等詞，均無涉價值判斷，僅是對於媒體立場的客觀描述。根據尼爾森收視率調查，中天電視收視率向來良好，甚至在2019年1月至11月各新聞台平均收視率中以0.57%居冠，足證被說是「紅媒」並未減損中天的收視率。

至於中天電視不滿羅文嘉指稱中天因接受中資而親中，並影射中天因此將產製不專業、不獨立且傾向特定政治陣營的新聞內容。但2013年英國《經濟學人》便曾報導，中國大陸政府會補貼國營企業和特定民營企業，其中就包括中國旺旺公司。