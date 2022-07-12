勞工當「國民法官」雇主要給公假 勞動部、商總來力挺

「國民法官法」明年1月上路，年滿23歲、在法院轄區居住滿4個月以上的國民都可能獲選為國民法官，參與重大刑案審判，但民眾也擔心「中籤」將影響工作，也擔心遭受上司不利對待。司法院今發表「致候選國民法官的雇主及上司們」的一封信，並邀勞動部長許銘春、全國商業總會理事長許舒博替勞工打氣，並認為勞工若有幸擔任，也可豐富人生經驗。

曾當過律師的許銘春表示，勞工擔任國民法官，就可能要請假，如何給薪、給假就會影響到勞資雙方，但如國防部教召、點召，雇主必須要給予公假，這大家都很熟悉；內政部的災害防救法、衛福部的傳染病防治法，同樣有給予公假的規定，勞工若要當國民法官大任，政府當然要挺勞工，讓勞工安心。

許銘春說，勞工在參與審判的過程要勞心勞力，還要與來自不同生活背景的國民法官通力合作、相互交流，這種特殊的經驗若能回饋到職場內部，企業也會獲益，

許舒博在看完宣導短片後，笑說「資方沒那麼壞，這兩個短片可能要修正一下」。許說，商業總會全國約有148個全國會，約有168萬家商家，就業人口約占全台灣六成多，目前還沒聽到有不予支持的。

許說，司法院的改革是對的，也是好的，民間看到一些判決常覺得不可思議，與民眾期待有落差。他說，犯後態度、犯罪動機都是量刑的考量，透過國民法官制度，國民要有勇氣問問題、該講的要講、依法判決，但判決要接地氣。站在資方立場上，他會全力配合，也不會讓參與國民法官的勞工有任何權益損害。

另外，許舒博也提醒要請勞工擔任國民法官，最好及早告知時間，以利雇主調適；許銘春也認為「「致候選國民法官的雇主及上司們的一封信」字太多了，可以簡潔扼要。