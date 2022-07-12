火鍋店員工吸入一氧化碳送醫 女老闆逆轉無罪理由出爐

經營火鍋店的王姓女子被控未保持廚房、餐廳通風，導致蔣姓女員工6年前洗碗、洗菜時，因窗戶緊閉、空調損壞，瓦斯外洩遲遲無法散去，吸入過多一氧化碳而送醫，神經功能受損，王女一審被依業務過失傷害罪判刑8月，台灣高等法案今逆轉改判王女無罪確定。

高院指出，王女確實有疏失未保持廚房空氣流通，造成瓦斯外洩無法散去，但根據消防局、醫院當時均判斷蔣女意識清楚，且經鑑定沒有出現一氧化碳中毒後遺症的現象，精神方面可能是創傷後壓力症候群，故難認蔣女病症與一氧化碳暴露有關，也難認與王女過失之間有因果關係。

高院表示，根據檢方提出各項證據不足以認定蔣女受有一氧化碳中毒併神經精神症候群的傷害，認為一審依業務過失傷害罪將王女判刑有所違誤，改判王女無罪確定。

檢方起訴指出，蔣女2016年在「鍋鍋鍋火鍋店」工作，負責洗碗、洗菜、切肉和清潔，但同年6月8日同事開火煮食，6具爐火全開，且窗戶緊閉、空調損壞，氣溫悶熱，空氣無法流通，使瓦斯外洩無法散去，她吸入過多一氧化碳中毒暈倒送醫，事後併發神經精神症候群。

檢方認為王女身為火鍋店負責人，卻未保持廚房、餐廳環境通風，導致員工一氧化碳中毒，依業務過失致死罪嫌起訴。王女坦承犯行，一審認為王女經營餐飲服務業，卻未加強店內通風設備、保持廚房通風，也未加裝安全設備，導致蔣女一氧化碳中毒而受有傷害，且因雙方就金額認知差距過大而未能和解，依業務過失傷害罪判刑8月，案件上訴，高院今逆轉改判。

民事部分，蔣女指出案發後持續接受復健、高壓氧治療，且出現記憶障礙、步伐不穩、四肢麻木、視力模糊等，終身無法勝任原先重勞動的餐飲工作。