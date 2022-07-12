妻頻餵野鳥惹怒丈夫 他抓鳥飼料塞嘴 鬧到離婚還被起訴

高雄董姓丈夫不滿游姓妻子長期餵食野鳥，害得住處附近常常引來各種野鳥群聚，兩人在家爭吵後，董男拿著一把鳥飼料往游女口中塞，游為了閃避摔到骨折，兩人為了這件事鬧到離婚，董男也被妻子提告傷害，高雄地檢署今將董男起訴。

判決指出，董男、游女結婚多年，多次勸游女別在餵鳥，但游女不聽，去年10月2日上午7時許，董男發現妻子拿著鳥飼料去餵鳥，突然脾氣暴怒，隨手抓了一把家中存放的鳥飼料，往游女口中塞去。

游女為了閃避董男，伸手阻擋時重心不穩摔倒，結果右腳骨折，她受傷後氣到報警，當時游女並未提告，沒料傷癒後，今年2月夫妻又為了其他事情爭吵，董男氣不過，徒手甩了妻子一巴掌。

游女這次不願再忍，一次提告兩個傷害罪。檢方偵查時，董男坦承有拿鳥飼料要塞進游女口中，但沒有要傷害她的意思，但檢方根據游女提供的驗傷報告，依傷害罪將董男起訴。