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影／國民法官明年上路 勞工擔任國民法官可請公假

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導

國民法官制度將在明年1月1日上路，為了讓擔任國民法官的民眾不需擔憂影響工作，司法院秘書長林輝煌今天邀集勞動部長許銘春、全國商業總會理事長許舒博共同舉行記者會，宣導勞工擔任國民法官，雇主應給予公假。

司法院秘書長林輝煌說明，國民法官制度明年1月1日上路，只要是年滿23歲的中華民國國民，沒有特定事由，就有機會跟法官一起審理重大刑事案件，國民法官來自各行各業，包括廣大的勞動朋友，為讓勞工能安心地擔任國民法官，國民法官法39條明文規定，國民到法院擔任國民法官、備位國民法官、候選國民法官，不只應該給予公假，且不能以員工當國民法官、備位國民法官、候選國民法官給予職務上不利的處分。

國民法官制度將在明年1月1日上路，為了讓擔任國民法官的民眾不需擔憂影響工作，司法院秘書長林輝煌（右）今天邀集勞動部長許銘春（左）等共同舉行記者會，宣導勞工擔任國民法官，雇主應給予公假。記者胡經周／攝影
國民法官制度將在明年1月1日上路，為了讓擔任國民法官的民眾不需擔憂影響工作，司法院秘書長林輝煌（右）今天邀集勞動部長許銘春（左）等共同舉行記者會，宣導勞工擔任國民法官，雇主應給予公假。記者胡經周／攝影
國民法官制度將在明年1月1日上路，為了讓擔任國民法官的民眾不需擔憂影響工作，司法院秘書長林輝煌（中）今天邀集勞動部長許銘春（左二）、全國商業總會理事長許舒博（右二）等共同舉行記者會，宣導勞工擔任國民法官，雇主應給予公假。記者胡經周／攝影
國民法官制度將在明年1月1日上路，為了讓擔任國民法官的民眾不需擔憂影響工作，司法院秘書長林輝煌（中）今天邀集勞動部長許銘春（左二）、全國商業總會理事長許舒博（右二）等共同舉行記者會，宣導勞工擔任國民法官，雇主應給予公假。記者胡經周／攝影
國民法官制度將在明年1月1日上路，為了讓擔任國民法官的民眾不需擔憂影響工作，司法院秘書長林輝煌（中）今天邀集勞動部長許銘春（左二）、全國商業總會理事長許舒博（右二）等共同舉行記者會，宣導勞工擔任國民法官，雇主應給予公假。記者胡經周／攝影
國民法官制度將在明年1月1日上路，為了讓擔任國民法官的民眾不需擔憂影響工作，司法院秘書長林輝煌（中）今天邀集勞動部長許銘春（左二）、全國商業總會理事長許舒博（右二）等共同舉行記者會，宣導勞工擔任國民法官，雇主應給予公假。記者胡經周／攝影

國民法官 司法院 勞動部

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