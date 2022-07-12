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超商女店員正在檢查提款機 他趁機襲臀判罰5萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子在超商購物，趁女店員協助顧客檢查ATM夾卡問題時，伸手觸摸女店員的臀部，女店員質疑陳，陳又辱罵她「破麻」，台北地院審理，判陳拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

法官依性騷擾罪判陳拘役40日，得易科罰金4萬元；依公然侮辱罪判陳拘役20日，得易科罰金2萬元，訂應執行刑。

檢方指控，59歲的陳姓男子2021年11月19日凌晨在台北市萬華區全家便利超商新廣州門市，趁女店員協助客人處理自動提款機夾卡狀況、背對著陳時，動手觸摸她的臀部。

隨後女店員向陳抗議，陳不滿女店員說他性騷擾，公然對女店員辱稱「XXXXX、破麻」，女店員報警，檢方認陳涉性騷擾、公然侮辱，對陳聲請簡易判決處刑，法院審理，陳認罪。

判決說，陳不尊重他人身體性自主權，對女店員造成傷害，又因此辱罵女店員，考量陳的犯罪動機、手段、造成的損害，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性騷擾 公然侮辱 超商

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