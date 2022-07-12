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「兩蔣日記」所有權纏訟 高院仍判國史館部分勝訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前總統蔣中正、蔣經國留下日記、書信等文物國史館對蔣家後人提起確認所有權之訴，台北地院判兩蔣總統任內文物屬國有，交國史館管理，非總統期間的232項文物歸蔣家共同繼承人所有。台灣高等法院今駁回蔣友梅上訴。

蔣中正在世時將日記、總統府文件和史料交給兒子蔣經國保管；蔣經國則連同自身日記，再交給兒子蔣孝勇保管，蔣孝勇生前把文物掃描成微縮膠卷，過世後由遺孀蔣方智怡管理。蔣方智怡後來和美國史丹佛大學簽保管契約，委託保管兩蔣文物和膠卷50年，但因蔣家內部有不同意見，引發連串官司。

國史館2015年對蔣友梅等蔣家後代提出確認「兩蔣日記」所有權訴訟。國史館主張，蔣方智怡2013年和國史館簽協議書，約定將兩蔣文物的所有權、保管權轉讓給國史館，且蔣方智怡、蔣友柏等7人也同意捐出文物並給國史館管理，包括膠卷、非總統任內文物應由國史館管理；且依照總統副總統文物管理條例，兩蔣任職總統任內文物屬於中華民國所有，應由國史館管理。

蔣友梅等人辯稱，膠卷非蔣方智怡所有，且兩蔣日記等文物應為蔣家繼承人共有，蔣方智怡無權處分兩蔣文物；另文物管理條例2004年才公布施行，不能溯及既往。

台北地院認定膠卷是蔣孝勇出資製作並贈與給蔣方智怡，蔣方智怡保管期間沒有其餘繼承人爭執所有權，膠卷屬於蔣方智怡所有；因蔣方智怡已簽署協議書，同意膠卷歸國有，因此膠卷應由國史館管理。

另外，依照文物管理條例及施行細則規定，總統、副總統各項文物均交由國史館管理，包括行憲以來的卸任元首、副元首；蔣中正1948年至1975年擔任總統，蔣經國則由1978年至1988年擔任總統，期間的文物依規定屬於國家財產，應交由國史館管理。兩蔣其餘非總統任內的文物，因不受文物管理條例規範，北院判為蔣中正、蔣經國共同繼承人所有。

蔣友梅1人不服上訴，高院先前開庭時，蔣友梅律師表示她不是在乎隱私問題，反而認為所有文物都可以公開，她在乎的是怕文物被有心遮蔽，僅部分「選擇性公開」，造成外界誤解。她認為，兩蔣文物公開與否已經不是問題，因史丹佛大學已經公開，也有學者抄錄準備出書。

高院審理爭點包括兩蔣日記是否為中華民國所有？是否為總統副總統文物管理條例第3條所定的文物？依第4條第1項「總統、副總統應於任職期間，將其所有之文物交由國史館管理。」或依同條第4項「私人或團體所有之總統、副總統文物具有保存價值者，得交由國史館管理。」；而總統副總統文物管理條例施行細則第6條如何處理？

高院在審理之後，維持一審見解，駁回蔣友梅上訴。

胡佛研究所收藏的蔣經國總統日記部分內容、蔣方良合影，日記敘述夫妻珍貴情誼。圖／聯合報系資料照片
胡佛研究所收藏的蔣經國總統日記部分內容、蔣方良合影，日記敘述夫妻珍貴情誼。圖／聯合報系資料照片

文物 國史館 蔣方智怡

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