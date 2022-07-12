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考績洩密疑雲 基層檢開嗆：法務部不止一次拿我們祭旗

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部日前傳出部長蔡清祥將3名基層檢察官考績評為「未達良好」，影響當事人獎金、升遷；士林地檢署檢察官張尹敏認為，考績公諸於世沒有法源依據，在「檢察官論壇」具名放砲，要求法務部提出法源。

張尹敏昨天就人事案上網貼文，主題為「司法官考績評定結果是否屬個人資料，評定細節是否有保密義務」，引起不少人討論。

張尹敏貼文指出，「 近日有3名檢察官考績翻盤的公開報導，想請教法務部長官及各位先進，公開報導揭露檢察官的姓名考績及相關評定翻轉細節是否合法？」

張尹敏指出，「如果合法，其得以公開揭露的法律依據為何？如果不合法，法務部將如何處理？謝謝」。

張尹敏的貼文獲得共鳴。作者「環境嚴苛」懇請法務部回應2點，一、「法務部推翻原本評定良好的職務評定結果，究竟是經過如何的程序？以及基於如何之考量？地檢、檢審原評定結果又基於如何之理由不可採？」；二、「誠如開版學姊所述，憑什麼揭露檢察官的姓名與考績結果？」

作者「原罪」貼文請教法務部，本次3位學長姐的情形，有經過台灣高等檢察署會議決議認情節重大嗎？如果沒有，法務部可以自己認定嗎？如果可以，還需要開這種會議嗎？

事實上，考績被「打壞」的1名檢察官因進行單被業務檢查出與電磁檔不符，但「不符」的程度多嚴重？是否違法？檢察官一律通過國家考試，被嫌棄卻無法得到合理的答案，引發同僚上網相挺。

北部某檢察官說，類似業務上的瑕疵如果真心挑剔，或多或少都有一點，法務部不止一次拿基層祭旗，不是在提升人民對檢察官的好感度，「是在打擊辦案士氣」，還有人自問稱標準因人而治「下一次會不會輪到我？」

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部 司法

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