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台版「寄生上流」！女會計A錢被抓包再A上億 不全吐重判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

砂石業女會計闕琿玉於2012年3月至2016年4月間作假帳，Ａ走1億268萬餘元，男友蔡金彰也進公司當司機，侵占來的款項用來買房子、支付開銷，宛如韓國電影「寄生上流」翻版。公司對帳起疑、報警。

一審依行使變造私文書等罪判闕女12年6月徒刑與4年6月得易科罰金之刑，蔡則被判刑1年，得易科罰金，緩刑3年。台灣高等法院今駁回上訴。

闕琿玉已離婚，2個小孩都已經成年。闕女早在2012年在砂石公司當會計時，就曾侵占因業務經手的財物，白姓老闆在察覺後，僅要求她歸還財物，並給她繼續任職的機會。

詎料闕女不知反省，在往後4年內，透過偽造文書、登載不實等方式，假借廠商請款名義詐取錢財，並把任職的兩家公司當作是個人「小金庫」，不僅出手闊綽、買名車送男友或孩子當代步工具，也經常出國享盡奢華。

韓國導演奉俊昊的電影「寄生上流」講述一家4口攀權附貴的故事，而類似的劇情卻在台灣真實上演。闕琿玉負責兩家砂石公司會計工作，卻趁管理帳務、製作請款廠商付款明細時上下其手，甚至連男友蔡金彰2013年也進入其中1家公司擔任白姓負責人的司機。

在2家砂石公司發現帳目有鬼後，闕女轉至新北市汐止區一家科技公司當會計，仍如法炮製Ａ錢，因科技公司要求她速歸還財物，她沒辦法還錢，自行向警察供出犯行。

士林地方法院統計，闕琿玉共兌現了1億268萬餘元，事後歸還現值5162萬的不動產和1034萬的動產、現金859萬元，歸還款項約7055萬元；蔡則還款1165萬元和現值200萬的不動產。

士院審理時，目前在鹽酥雞攤打工、月賺1萬元的闕琿玉表示，因罹患腦腫瘤，手術後有許多後遺症，身體狀況不佳。

士院認為闕女法治觀念偏差，雖然告訴人表示只要她還款就願意原諒，但她卻沒有繼續賠償的意思，因此從重量刑。至於蔡金彰，士院認為他是一時失慮，也積極與兩家砂石公司和解，因此給他緩刑。

案經上訴，高院認為士院見解無違誤，維持一審判決，駁回上訴。

砂石業女會計闕琿玉於2012年3月至2016年4月間作假帳，Ａ走1億268萬餘元，男友蔡金彰也進公司當司機，侵占來的款項用來買房子、支付開銷，宛如韓國電影「寄生上流」翻版。示意圖／聯合報系資料照片
砂石業女會計闕琿玉於2012年3月至2016年4月間作假帳，Ａ走1億268萬餘元，男友蔡金彰也進公司當司機，侵占來的款項用來買房子、支付開銷，宛如韓國電影「寄生上流」翻版。示意圖／聯合報系資料照片

砂石 寄生上流

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