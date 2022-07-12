員工一氧化碳中毒神經受損 火鍋店女老闆逆轉獲判無罪

蔣姓女子6年前在火鍋店廚房洗碗、洗菜時，因窗戶緊閉、空調損壞，導致瓦斯外洩遲遲無法散去，她吸入過多一氧化碳中毒送醫，神經功能受損。王姓女火鍋店老闆未保持廚房、餐廳通風，一審被依業務過失傷害罪判刑8月，案件上訴，台灣高等法院今逆轉撤銷原判決，改判王女無罪。

蔣女2016年在「鍋鍋鍋火鍋店」工作，負責洗碗、洗菜、切肉和清潔，但同年6月8日同事開火煮食，6具爐火全開，且窗戶緊閉、空調損壞，氣溫悶熱，空氣無法流通，使瓦斯外洩無法散去，她吸入過多一氧化碳中毒暈倒送醫，事後併發神經精神症候群。

檢方認為王女身為火鍋店負責人，卻未保持廚房、餐廳環境通風，導致員工一氧化碳中毒，依業務過失致死罪嫌起訴。王女坦承犯行，一審指出，根據鑑定結果，依急診紀錄、影像報告等，難以蔣女神經永久受損，認定相關後遺症可靠復健或高壓氧治療恢復。

一審指出，王女經營餐飲服務業，卻未加強店內通風設備、保持廚房通風，也未加裝安全設備，導致蔣女一氧化碳中毒而受有傷害，且因雙方就金額認知差距過大而未能和解，依業務過失傷害罪判刑8月，案件上訴，高院今二審宣判。

民事部分，蔣女指出案發後持續接受復健、高壓氧治療，且出現記憶障礙、步伐不穩、四肢麻木、視力模糊等，終身無法勝任原先重勞動的餐飲工作。