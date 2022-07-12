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月薪13萬銀行經理亂牽女職員手丟工作 討報酬結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任高雄銀行北部某分行廖姓經理因性騷擾3名女職員，而被銀行董事會決議記2支大過並解任，他認為是高雄市政府「改朝換代」、公司派系鬥爭，讓他丟了工作，提告請求高雄銀行賠償273萬餘元，台北地方法院判他敗訴，可上訴。

廖提告主張，他2020年6月18日擔任分行經理，月領13萬餘元薪資，他已依約讓分行業績達標，卻因他是前市長任內獲聘，而非現任董事長屬意人選，即以他性騷擾女職員、行為不檢等理由羅織構陷，最終記2支大過而解任。

他認為，高雄銀行未調查性騷擾申訴事件的真實性就解任，使他喪失預期的報酬，並毀損他名譽，要求高雄銀行賠償273萬餘元。

高雄銀行指出，公司2020年10月14日接獲3名女職員對廖申訴性騷擾，女職員表示廖多次握手長達3分鐘，並談論三圍，感覺不舒服卻因廖身為主管、職級高而不敢掙脫，也不願和廖單獨共事，經調查後確定成立性騷擾。

銀行表示，廖擔任分行經理人，也就是分行負責人，具有極大決定權限，而廖和公司簽署是委任契約，廖有不正當行為，公司得以終止契約，解任沒有違誤。

台北地院指出，廖和銀行訂立委任經理人契約，屬於委任關係；雖廖供稱握手是正常禮儀、對下屬的鼓勵，並沒有性騷擾，但根據女職員申訴內容，廖會趁和女職員單獨在經理室時用雙手牽手3分鐘，多次下班打電話閒聊、身家調查，甚至得知女職員借穿同事制服，說「是三圍比較明顯？下次穿來我想看看」等語。

法院認定廖的談話涉及評論女性身材，握手一事也逾越職場分際，忽視女職員的感受，缺乏對異性身體自主權的尊重，確實屬於性騷擾；另高雄銀行處理申訴案程序、調查、評議組織均無不法，認為處分沒有違誤，判廖敗訴，高雄銀行免賠。

高雄銀行。圖／聯合報系資料照片
高雄銀行。圖／聯合報系資料照片
高雄銀行。圖／聯合報系資料照片
高雄銀行。圖／聯合報系資料照片

性騷擾 制服

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